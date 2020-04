Nyomozókat küldene Trump Kínába

Donald Trump nyomozókat küldene a kínai Vuhan városába, hogy kivizsgálják azt a laboratóriumot, ahonnan a gyanú szerint kiszabadulhatott a koronavírus. A kínaiak egyelőre nem nyitottak a látogatásra.

Tárgyalunk Kínával, hosszú ideje mondjuk, hogy be akarunk menni

- fogalmazott Trump a vasárnap esti sajtótájékoztatóján a Fehér Házban az MTI beszámolója szerint.

Arról is beszélt az amerikai elnök, hogy egyes nagyvárosi gócpontokban csökken az új fertőzések száma, példaként a texasi Houstont és a washingtoni Seattlet említette. New Yorkban, Connecticutban, Rhode Islandben és Detroitban már túljutottak a járvány csúcspontján, tette hozzá Mike Pence alelnök,

viszont nagyon kell figyelnünk Chicagóra, Bostonra és Philadelphiára.

Eddig 4,18 millió amerikain végeztek vírustesztet, és a múlt héten több milliónyi, kenetvételhez szükséges vattapálcát szállíttattak a tagállamokba. Az amerikai elnök azt is elmondta, hogy elegendő lélegeztetőgép van az Egyesült Államokban, és már a mexikói elnökkel is egyeztetett arról telefonon, hogy Mexikóba is szállítanának lélegeztetőket.

Az egészségügyi ellátást biztosító, alapvető fontosságú termékek gyártását Tump mindenképp visszatelepítené külföldről, mert mint fogalmazott, válság idején nem szabad kizárólag importra támaszkodni. Hozzátette, hamarosan megállapodnak két amerikai vállalattal orvosi vattapálcák gyártásáról, egyikük a termelését teljes egészében ennek gyártására állítja át.

Hangsúlyozta, hogy a kormányzat készen áll a tagállamokat újabb csomagtervvel segíteni, de ez még megvitatásra vár a kongresszussal.

Megnövelnék emellett a kisvállalkozásokat segítő, 349 milliárd dolláros csomagtervben rögzített összeget is.

Az Egyesült Államokban folyamatosan emelkedik a fertőzöttek és a járványban elhunytak száma. Már 764 ezer fölé emelkedett a fertőzöttek és 41 ezer felé a halottak száma.