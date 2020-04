A hivatalosnál jóval több lehet a koronavírusos halott a világban

Ezt a New York Times 11 ország és nagyváros elmúlt havi halálozási adatai alapján számolta ki.

A New York Times begyűjtötte 11 ország és nagyváros elmúlt egyhavi halálozási statisztikáját, és arra jutott, hogy a sokéves történelmi átlagnál sokkal többen haltak meg mindenhol, mint amennyit hivatalosan a koronavírus számlájára lehet írni. A 11 országban 28000 rejtélyes okból bekövetkezett többlethalál jelentkezett március 9 és április 5 között, ami a történelmi halálozási átlag felett van, de nem szerepel a járványstatisztikában.

Néhány példa: március 9 és április 6 között Spanyolországban 66%-kal volt magasabb a halálozási szám a történelmi átlagnál. Ez összesen a történelmi átlagnál összesen 19700-zal több halált jelent, de ebből csak 12401 a regisztrált koronavírus halott. 7300 többlethalál oka megmagyarázatlan. New Yorkban 17200 ember halt meg a mért majdnem egy hónap alatt, ez 300%-a a megszokott halálozási számnak. Csakhogy a 17200 többlethalálra csak 13240 esetben magyarázat (hivatalosan) a koronavírus-járvány.

A lap szerint a magyarázat mégis a koronavírus lehet. Azaz, ennyivel többen halhattak meg nem regisztrált koronavírusos betegként, tehát a járvány miatti halálozási ráta magasabb a hivatalosan bejelentettnél.

A New York Times által megkérdezett szakértők egyetértettek abban, hogy az eltérés nem annak köszönhető, hogy az érintett országokban (Spanyolország, Anglia és Wales, Franciaország, Hollandia, Belgium, Svájc és Svédország, valamint Isztambul, Dzsakarta és New York) el akarják titkolni a valós adatokat. Hanem inkább annak, hogy sokan a koronavírus kórházi regisztrációja nélkül haltak meg, ezért nem kerülhettek be a hivatalos járványügyi statisztikákba.

Az elmúlt napokban azonban a lap szerint egyre több országban próbálják úgy számolni az adatokat, hogy figyelembe vegyék a többlethalálozás kórházi regisztráción kívül eső részét is.

A New York Times-nak először az isztambuli számok tűntek fel, ezért, mint azt megírtuk, első lépésben az ottani adatokat analizálták. Már akkor hasonló következtetésre jutottak.