A közöltnél sokkal súlyosabb lehet a járvány Törökországban

Átfogó adatelemzést végzett a New York Times (NYT) a törökországi, azon belül is az isztambuli koronavírus-helyzet kapcsán, a halálozási statisztikák éves adait átnézve arra jutottak, hogy sokkal súlyosabb lehet a járvány Törökországban, mint az a hivatalos adatok mutatják. Sőt, a járvány hetekkel a hivatalosan elismert dátum előtt is megjelentetett már a kis-ázsiai országban.

A NYT kimutatása szerint a sokéves átlag alapján várthoz képest 2100-zal többen haltak meg Törökországban március 9. és április 12. között, ami jóval magasabb, mint ahány áldozatot szedett a koronavírus-járvány a megjelölt időszak alatt a hivatalos adatok szerint. A lap számítása alapján 30%-os volt az ugrás ebben az időszakban Isztambulban.

Április első két hetében a legfrissebb adatok szerint ennél is nagyobb mértékben nőtt a halálesetek száma a korábbi évek átlagához képest, Isztambulban például 50%-os emelkedést mutattak ki. Természetesen nem minden plusz halálesetet a járvány okoz, és lehetnek közvetett hatásai is – a túlterhelt egészségügy miatt elmaradó vizsgálatok vagy kezelések miatt.

Ugyanakkor a NYT elemzését alátámasztotta az amerikai Bentley University egyik közgazdász professzorának, Onur Altindagnak a számítása. Ő arra jutott, hogy míg

a hivatalos közlés szerint április 12-ig összesen 1006 áldozata volt a koronavírusnak Törökországban, addig március 11. és április 12. között csak Isztambulban több mint kétszer ennyi esettel ugrott meg a halálozások száma az elmúlt évek átlagához képest.

Szintén a számokat vizsgálva jutott arra a NYT, hogy a hivatalosan elismertnél jóval korábban megjelenhetett Törökországban a koronavírus-járvány. A törökök meglehetősen későn, március 11-én jelentették az első regisztrált megbetegedést, majd március 17-én az első koronavírus okozta halálesetet. A NYT ugyanakkor arra jutott, hogy március 17-én már jóval a történelmi átlag fölé kúszott a halálozási ráta, ami arra utalhat, hogy a vírus ekkorra már jó ideje jelen volt az országban.

Az egyre jobban terjedő járvány miatt Recep Tayyip Erdoğan örök elnök hétfő este bejelentette, hogy a 30 legnagyobb városra (és a a Fekete-tenger partján fekvő Zonguldak településre) vonatkozó hétvégi kijárási tilalmat csütörtökre és a péntekre is kiterjesztik, így szerda éjféltől vasárnap éjfélig négynapos kijárási tilalmat rendelnek el. Arra nem tért ki Erdogan, hogy meddig tartják fenn a hétvégi kijárási tilalmat.

Törökországban hétfőre 90 ezer fölé nőtt a koronavírussal regisztrált fertőzöttek száma, ezzel Kínát megelőzve a hetedik helyre kerültek a járvány által legsúlyosabban érintett országok sorában.