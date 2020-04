Bepereli Kínát Missouri állam a járvány kezelése miatt

Pert indít Missouri állam főügyésze Kína ellen, arra hivatkozva, hogy az ország keveset tett a járvány megállítása ellen. Eric Schmitt szerint Missouri is dollár tízmilliárdos károkat szenvedett a koronavírus miatt, és a helyzet nem eszkalálódott volna, ha a kínai vezetés nem akarta volna eltussolni a járványt a kezdetekkor - írta a BBC.

„A kínai kormány hazudott a veszélyről, a vírus természetéről, elhallgattatta azokat, akik figyelmeztettek volna és keveset tett a járvány terjedésének megállítására” - mondta Schmitt, aki ezzel többek között arra a kínai orvosra is utalt, akit a rendőrség előállított, amikor felhívta a figyelmet az akkor még csak Vuhanban terjedő új vírus veszélyére, még decemberben. A rendőrség később bocsánatot kért az orvos előállításáért. Li Ven-liang később belehalt a vírusba. A 37 évesen meghalt orvos halála után állami kitüntetést kapott.

Schmitt szerint az államban is ezreket megfertőző, emberek halálát okozó, súlyos gazdaság károkkal járó vírus következményeiért Kína felel, ezért feljelentést tett Kína, a Kínai Kommunista Párt és több más kínai intézmény ellen.

Kétséges azonban, hogy a feljelentésnek érdemi következménye volna, már csak azért is, mert a külföldi kormányok széles körű védelmet élveznek az ellen, hogy per legyen ellenük indítható amerikai bíróságok előtt. Vannak kivételes esetek, például, ha az Egyesült Államok elismeri valakiről, hogy hivatali ideje alatt elkövetett kínzásokért felelős. a kaliforniai jogi egyetem professzora, Chiméne Keitner szerint a gyakorlati következménye csupán annyi lesz, hogy a jogi aktusra pénzt kell költenie az államnak, miközben az adófizetők pénzét hasznosabban is fel lehetne használni a járvány elleni védekezésre.

Az Egyesült Államokban 819 ezer a fertőzöttek száma, 45 ezer ember halt meg a járványban. Mindkét adat több mint tízszerese a kínai hivatalos adatoknak.