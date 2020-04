Jóval kevésbé fertőznek azok, akiknek felgyógyulásuk után újra pozitív lett a vírustesztjük

Jóval kevésbé fertőznek azok a betegek, akiknél a koronavírus-fertőzésből való felépülésük után másodszor is kimutatták a vírust - közölték szerdán dél-korai egészségügyi illetékesek, írja az MTI.

Dél-Koreában több mint 180 olyan esetet jegyeztek fel, amikor másodszor is pozitív lett a vírustesztje a koronavírus-fertőzésből felgyógyult betegnek. A dél-koreai betegségellenőrző és megelőző központ (KCDC) vizsgálatot kezdett, és kiderült, hogy egyik ilyen beteg sem fertőzött meg senkit.

A kelet-ázsiai országban a koronavírusgyanús eseteket a polimeráz láncreakción alapuló teszttel (PCR) vizsgálják, amely a vírus egyik részét, az RNS-t mutatja ki. A felépülésük után újra fertőzötté váltak esetében a KCDC víruskultúra teszteket végzett, amelyek több mint két hét után adnak megbízható eredményt. Eddig 39 visszaesett beteg esetében végezték el az utóbbi tesztet, hatnak már megvan az eredménye, valamennyi negatív.

"Ez azt jelenti, hogy a visszaesett betegek alig vagy egyáltalán nem fertőznek"

- hangoztatta Dzsong Eun Kjong, a KCDC igazgatója egy sajtótájékoztatón. Hozzátette: vizsgálják ugyanakkor azt is, hogy miért lehetett pozitív a vírustesztjük a betegségből felépülteknek.

Dél-Korea szerdán 11 újabb koronavírus-fertőzöttről adott hírt, ezzel 10 ezer 694-re nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma az országban. Az elmúlt öt napban naponta átlagosan 10 újabb beteget regisztrálták. A Covid-19-betegségben 238-an haltak meg eddig.

Aki elkapta a vírust, az valószínűleg nem fog heteken belül újrafertőződni

Erről pedig Dr. Jakab Ferenc virológus, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjának virológusa, a koronavírus kutatócsoport vezetője beszélt kedden. Aki elkapta a koronavírust, az nem valószínű, hogy néhány héten vagy hónapon belül újrafertőződhetne, mondta. Szerinte a szakirodalom és a koronavírusokról kialakult eddigi tudásunk szerint valószínűleg

1-3 ÉVIG VALAMILYEN SZINTŰ VÉDETTSÉGET MINDENKI KAP, AKI ÁTESETT A FERTŐZÉSEN.

Az is valószínű viszont, hogy aki enyhe tünetekkel vészelte át a betegséget, annak a védettsége is gyengébb lesz, de ezek is csak feltételezések, tette hozzá.