Trump után az ausztrál elnök is a WHO körmére nézne

Nemzetközi vizsgálatot sürgetett a koronavírus eredetének felderítése érdekében az ausztrál miniszterelnök az amerikai és a francia elnökkel, valamint a német kormányfővel folytatott szerdai telefonbeszélgetéseiben – írja az MTI.

Scott Morrison olyan független értékelést szeretne, amely a kórokozó megjelenésére adott első kínai válaszra és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) reakciójára is kitér. Az ausztrál elnök azt is közölte, hogy Donald Trump amerikai elnökkel a WHO szerepéről és a nemzetközi válaszintézkedések átláthatóságának, hatékonyságának javításáról beszéltek.

Peking reakciója szerint az ausztrál vezetés Washington utasításait követi, ezért bírálták az ausztrál elnök kezdeményezését.

Emmanuel Macron francia államfő szerint most nincs itt az ideje egy ilyen vizsgálatnak. Bár Macron azt mondta, valóban voltak kezdetben bizonyos kérdéses ügyek, most az összetartásra kell helyezni a hangsúlyt. A francia államfő szerint ettől függetlenül fontos, hogy minden félnek átlátható módon kell eljárnia.

Kínát és az Egészségügyi Világszervezetet is számos bírálat érte amiatt, ahogy a koronavírus-járványt kezelték. Donald Trump április közepén bejelentette: az Egyesült Államok felfüggeszti a WHO finanszírozását, mivel az ENSZ szakosított szervezete szerinte nem megfelelően reagált a járványra, és Kína érdekeit védte.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója korábban azt mondta, hogy a válság végét követően értékelni fogják annak a kezelését is.

A vírus a tavaly decemberi megjelenése óta 2,5 millió embert fertőzött meg világszerte, a halottak száma megközelíti a 180 ezret.