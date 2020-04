Levélben választ elnököt Lengyelország a koronavírus miatt

Facebookon tartott konferencián erősítette meg a kormányfő, hogy a lengyel elnökválasztást megtartják Lengyelországban a koronavírus ellenére is. Mateusz Morewiecki szerint erre az alkotmány kötelez, a választásra májusban mindenképp sor kerül.

Ez azonban nem hagyományos választás lesz: a koronavírus árnyékában elfogadott törvény alapján kizárólag levélben lehet majd szavazni.

A jogi folyamat azonban még nem ért véget: az alsóház ugyan megszavazta április 6-án, de a felsőház kihasználja a saját jóváhagyására rendelkezésre álló 30 napot. Ezután az alsóház ismét szavaz, és az elfogadás után néhány nap marad, így május 23. lehet a választás valószínű időpontja.

Jacek Sasin kormányfőhelyettes egy szerdai interjúban közölte: a most meglévő jogszabályok alapján az értékpapírnyomda már elkezdte a szavazólapok nyomtatását.

„A demokratikus folyamatnak folytatódnia kell. Nem tudjuk, meddig lesz itt a koronavírus, ezért fogadtuk el a lehető legbölcsebb döntést a választás levélbeli lebonyolításáról" - idézte az MTI a kormányfőt.

Ózonozott boríték

A levélben szavazás biztonságáról Morawiecki azt mondta:

a szavazólapokat tartalmazó borítékokat ózonnal fertőtlenítik, a borítékokat szállító személyek, a mintegy 30 ezer szavazóurna, a szavazatokat számláló bizottságok esetében is szigorú egészségügyi szabályokat alkalmaznak majd.

A felmérések alapján biztosnak látszik a jelenlegi elnök győzelme. A Jog és Igazságosság (PiS) támogatását élvező Andrzej Duda 50 százalék körüli támogatottságot élvez, míg az Európai Néppártban (EPP) – ahová a felfüggesztett tagságú Fidesz is tartozik – helyet foglaló Polgári Platform (PO) jelöltje, a parlament alelnöke, Małgorzata Kidawa-Błońska csak 13 százalékon áll, megelőzi őt a szintén EPP-s, de a PO-nál jóval kisebb Lengyel Néppárt (PSL) jelöltje, Wladislaw Kosiniak-Kamysz is, aki 15 százalékot szerezne.

Fotó: NurPhoto / Getty Images Hungary Andrzej Duda

Duda Január óta folyamatosan erősödik, - akkor 51-49-re állt a szejm alelnökével szemben - ami beleilleszkedik a trendbe, hogy a hatalmon lévőt erősíti a krízishelyzet, ha úgy tűnik, hogy a kormány képes azt kezelni. Lengyelországban erre a GDP tizedével egyenlő, 47 milliárd eurós csomag szolgál, amelyből az állam többek között állja a felfüggesztett dolgozó korábbi fizetésének 40 százalékát – ha a cég áll további 40 százalékot, és a munkavállaló elfogadja az így ötödével csökkentett fizetést.

Morawiecki korábban már jelezte, hogy az ország kész a hitelfelvételre is: az eredetileg kiegyensúlyozottra tervezett idei költségvetésben akár 4 százaléknál is magasabb hiány keletkezhet. Ez szükséges a munkahelyek millióinak megmentéséhez, az egészségügy támogatásához, a munkahelyeket teremtő fejlesztésekhez - magyarázta. A munkahelyeket az állami alkalmazottak esetében is meg akarják őrizni, itt elmaradnak viszont a korábban ígért béremelések - közölte.

A lengyel egészségügyi tárca szerda délelőtti adatai szerint 10 034-re nőtt az országban a több mint 224 ezer vírusteszt alapján kimutatott fertőzések száma. Kedd estétől 178 új esetet regisztráltak. Kedden 263, míg hétfőn 306, vasárnap pedig 545 volt a napi növekmény. Összesen 404 a Covid-19 betegségben eddigi elhunytak, és 1513 a felgyógyultak száma.