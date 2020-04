Újra 10 ezer fertőzött van az egyszer már győztes Szingapúrban

10 ezer fölé nőtt a regisztrált fertőzések száma Szingapúrban, ahol egy nap alatt újabb 1016 esetet jegyeztek fel - írta a BBC.

Az 5,6 milliós városállam egyszer már visszaszorította a járványt, hasonlóan Tajvanhoz és Hongkonghoz, ám megvan a veszélye annak, hogy egy második hullámban visszatér a vírus.

Az új esetek négyötöde az ország 6 százalékát kitevő vendégmunkások körére esik, akik nagyrészt tömegszállásokon élnek. Nem tudjuk, hogy fertőzöttek vagyunk-e - mondta a BBC-nek egy vendégmunkás, aki szintén a tömegszálláson van kényszerpihenőn, miután lakótársát koronavírus miatt elszállították.

Sokan attól tartanak, hogy a járvány újbóli fellobbanása miatt a vendégmunkásokkal szemben ellenségessé válik a közhangulat. A vendégmunkások nagy része most a számukra fenntartott munkásszállókon van, itt azonban a mosdók, az étkezők közösek, sok szobában 15-20 ember van, így félő, hogy a járvány gyorsan terjedhet közöttük.

A hatóságok szerint megtették a szükséges intézkedéseket, a munkásszállókon is előírták a másfél méteres távolságtartást, de lehet, hogy utólag úgy tűnik, többet kellett volna tenni a járvány fellobbanásának megakadályozására.

Ám a szingapúri helyzet romlása egyértelműen az elég rossz körülmények között, egymás hegyén-hátán élő bevándorló munkáshoz köthető, illetve ahhoz, ahogy a törpeállam bánik velük. De a berobbanás így is elkerülhető lett volna, ha nem enyhítenek a korlátozásokon.

Már az elmúlt hétvégén Szingapúrban a korábbiakhoz képest jelentősen megugrott a fertőzések száma, pedig az országban jelenleg ismét minden beérkezőt karanténba tesznek, függetlenül attól, hogy honnan jött. Az iskolák, valamint a legtöbb munkahely is zárva tart. Többek közt itt kezdték el alkalmazni a kontaktkutató alkalmazásokat is, ám egy friss tanulmány alapján úgy tűnik, hogy nem ezek jelentik majd a megoldást a koronavírus elleni harcban.

A globális járvány megállításához a súlyos gazdasági gondokkal is járó korlátozásokon túl mindenki a vakcinától remél segítséget. Igaz, ha ez egy éven belül el is készül, nem jelent egy csapásra megoldást, hiszen azután milliárdos tételben le is kell gyártani, el is kell juttatni, ez azonban rengeteg pénzbe került és egyelőre gyártókapacitás sincsen rá.

(Borítókép: Rendőrautó egy a járvány miatt lezárt munkásszállón Szingapúrban 2020 április 18-án - fotó: Ore Huiying / Getty Images)