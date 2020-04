A hivatalosan közölt sokszorosa lehet a fertőzöttek valódi száma New Yorkban

New York állam kormányzója, Andrew Cuomo csütörtökön közölte: az állam területén mintegy háromezer embert teszteltek többé-kevésbé véletlenszerűen koronavírusra, közülük csaknem 14 százaléknak lett pozitív az eredménye.

A háromezer gyorstesztből 1300-at az állam legnagyobb városában, New Yorkban végeztek el, ahol még ennél is magasabb arányban találtak fertőzötteket: itt a tesztek 21 százaléka lett pozitív, vagyis nagyjából minden ötödik emberé.

A kormányzó közlése szerint a szúrópróbaszerű tesztelést igyekeztek reprezentatívvá tenni, ezért nem tüneteket produkáló vagy fertőzöttel kapcsolatba került személyeket kerestek, hanem a vásárolni indult emberek közül választottak tesztalanyokat.

„Ez azt jelenti, hogy a vírus sokkal elterjedtebb, mint gondoltuk” – mondta a CNN-nek egy szakértő az eredményről. Ha az arány valós, az azt jelenti, hogy sokkal több fertőzött van az államban és a városban, mint ahogy a hivatalos statisztikák kommunikálják.

A mostani számok alapján New York államban 2,6 millió ember fertőződhetett meg, míg New York városában 1,7 millió lehet a fertőzöttek száma – mindkét érték sokkal magasabb, mint a jelenleg kommunikált, egész New York államra vonatkozó közel 270 ezer regisztrált fertőzés.

