Vita lett a szükségállapot meghosszabbításából a cseh kormányban

A cseh kormány felkéri a parlamentet, hogy május 25-ig hosszabbítsa meg a koronavírus-járvány miatt március közepén bevezetett szükségállapotot, írja az MTI. A szükségállapot határideje április 30-án jár le.

A kormánykoalícióban vita alakult ki a szükségállapot kérdése miatt. Andrej Babis miniszterelnök és az általa vezetett ANO mozgalom már nem tartotta szükségesnek a rendkívüli intézkedés meghosszabbítását, addig Jan Hamácek belügyminiszter és a koalíciós Cseh Szociáldemokrata Párt elnöke a meghosszabbítás mellett érvelt. Hamácek szerint a szükségállapot nélkül bonyolultabb lesz a védőeszközök beszerzése és elosztása.

Az ellenzéki pártok többsége sem támogatja a szükségállapot meghosszabbítását, közös nyilatkozatban kérték a kormányt és a parlamentet, hogy vessék el az ötletet. Szerintük a járványhelyzet sokat javult, nincs szükség a gazdaság és a mindennapi élet további korlátozására.

A vitát befolyásolta, hogy a prágai bíróság nem sokkal korábban megsemmisítette a cseh egészségügyi minisztérium döntéseit, amelyek korlátozták az állampolgárok szabad mozgását, illetve a kiskereskedelem és a szolgáltatások működését. A kormány később ezeket rendeletté minősítette át.

A szükségállapot körüli vitát leszámítva a cseh kormány elkezdett lazítani a korábban meghozott szigorú korlátozó intézkedéseken. A miniszterelnök múlt héten jelentette be, hogy hétfőtől kezdve újra engedélyezik az esküvőket, majd legfeljebb nyolc személy részvételével a lakodalmakat is. A tervek szerint május 25-től kinyithatnának a vendéglők kerthelyiségei, a fodrász-szalonok, a kiállítások, múzeumok és az állatkertek is. Utolsóként, június 8-tól, pedig teljes egészében megnyithatnák kapuikat a nagy bevásárlóközpontok és a szállodák is. Az iskolák május közepén nyitnának ki.

Csehországban az első koronavírus-fertőzést március elsején mutatták ki. Jelenleg 7138 fertőzöttet tartanak nyilván, 210-en haltak meg a vírus következtében.