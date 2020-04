Zaklatással vádolják a dél-koreai Puszan polgármesterét, aki könnyezve mondott le

Lemondott a legnagyobb dél-koreai kikötőváros, Puszan polgármestere csütörtökön, miután egy munkatársnője zaklatással vádolta meg, írja az MTI.

O Keo Don a lemondását sajtótájékoztatón jelentette be, ahol könnyek közt vallotta be, hogy egy rövid megbeszélésen valóban a szükségesnél több fizikai érintkezést engedett meg magának, s ezt könnyen félreérthették, majd hozzátette azt is, élete hátralevő részében megpróbálja ezt jóvátenni.

A zaklatást bejelentő nő minderre úgy reagált, nem elégedett a beismeréssel, mert szerinte úgy tünteti őt fel, mint aki félreértette a politikust, és indokolatlanul nagyította fel az ügyet.

Az eset miatt a polgármester munkatársnője április közepén fordult egy szexuális bűncselekmények számára létrehozott központhoz, ami kérdőre vonta a polgármester asszisztenseit. Ők megerősítették az állítást. A központ ezután hozzátette, hogy a munkatársnő az ügyet nem politikai célokra akarja használni, és nem szándékosan időzítette az ügyet az április 15-i parlamenti választások idejére.

O Keo Don a kormányon lévő Demokrata Párt jelöltjeként indult a Szöultól 453 kilométerre délkeletre lévő város vezetéséért a 2018-as önkormányzati választásokon. Helyét átmenetileg eddigi helyettese veszi át, a következő önkormányzati választás 2021-ben lesz.

A Demokrata Párt közleményben kért bocsánatot az ügy miatt, és hozzátették, hogy Ót kizárják a pártból. Az ügyben a rendőrség is vizsgálódik.