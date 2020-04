Két hónap után előkerült az egyik Vuhanból eltűnt kínai újságíró

Majdnem két hónap után jelentkezett újra az egyik Vuhanból eltűnt kínai újságíró, Li Cöhua (Li Zehua), aki állítása szerint a letartóztatása után több szakaszban karanténban töltött hosszabb időt.

Az utoljára február 26-án jelentkező Cöhua a szerdai videója szerint előbb Vuhanban volt kéthetes karanténban, majd hazatérve szintén az elzárkózás választotta, miután a járvány miatt túlzottan érintett területeken járt.

Cöhua a valós koronavírus-helyzet bemutatása miatt utazott Vuhanba, az államilag irányított helyi média ugyanis főleg csak a gyógyult esetekre koncentrált, a fertőzés valódi mértékéről és az áldozatokról nem számoltak be. A február 26-i, egy autósüldözést követő letartóztatása előtt a fertőzés mértékének eltitkolásáról, egy már februárban is túlterheltséggel küzdő krematóriumról számolt be videóiban, amiket milliók néztek meg.

Fotó: YouTube / Li Zehua

A letartóztatása után a közrend megzavarásával vádolták meg, de végül nem kapott büntetést. Előbb egy központi karanténba került, ahol elvették minden elektronikai eszközét, majd a lakóhelyén kijelölt karanténra szállították – mindkét helyen két hetet töltött, ezután térhetett csak vissza a családjához, írja a BBC.

Februárban több másik, a koronavírus valós helyzetét feltárni igyekvő újságíró is eltűnt Vuhanban. Csen Qiushi február eleje, Fang Bin február közepe óta nem jelentkezett.