Gyorsan lépett a vezető, senki sem betegedett meg egy lombardiai idősotthonban

Koruk és immunállapotuk, valamint krónikus megbetegedéseik miatt különösen veszélyeztetett rétegnek számítanak azok az idős emberek, akik idősotthonokban élnek, sajnos emiatt nem is meglepő, hogy azokban az otthonokból, ahol a koronavírus-fertőzés megjelent, általában nem egyetlen elhunytról, hanem akár több tucatnyiról érkezett hír. A betegség által erősen sújtott Olaszországban is több lombardiai tartomány idősotthonában megjelent a vírus, azonban akadnak kivételek is. Az egyik ilyen a milánói Domus Patrizia otthon, ahol 84, 85 és 95 év közötti lakó él.

Az otthon vezetője, Manuela Massarotti nem várt a kormány döntéseire, amint az első beteg híréről olvasott az újságban február 21-én, összehívta a személyzetet, és bezáratta a bejáratot. Se ki, se be.

Mindenki akarata ellenére döntöttem így

– idézi a vezetőt a Corriere.it, aki azt mondja, voltak pillanatok, amikor bizonytalan volt abban, hogy tudják-e majd kezelni a helyzetet, ugyanakkor harminc éve felel az idősek védelméért, ezért a döntés során az ő életüknek a védelme volt a legfontosabb szempont. Egy ilyen helyzetben pedig minden perc számít.

Az érkező rokonok órákon át álltak a kapu előtt, olvasva a táblát, amin a döntés indoklása állt. Mára telefonhívásokban és emaielkben köszönik meg a vezetőnek, hogy vigyázott a szeretteikre.

Mindenki megértette március 7-e óta, amikor megérkezett az idősotthonok látogatására vonatkozó tiltás.

Az idősotthont mátcius 8-a után naponta körülbelül húsz alkalommal hívták, hogy fogadjanak be olyan időseket, akiket kiengedtek a kórházból. Azt mondtam a munkatársaimnak:

Meglátjátok majd, holnap kényszeríteni fognak bennünket, hogy fogadjuk be őket. Azért is tartottam ettől az egésztől, mert nem tudtuk volna elkülöníteni a fertőzötteket, néhányuk bejutása pedig egyenértékű lett volna a bejelentett mészárlással

– mondta Massarotti.

A statisztikáknak teljesen ellentmond, de senki sem betegedett meg, még a személyzet sem, pedig körülbelül 90 fős személyzet (köztük orvosok, nővérek, takarítók) vette körül az ott élőket. Az utolsó haláleset a február 20-i héten történt, de nem koronavírus-fertőzés miatt következett be, az elhunytnál bakteriális fertőzést igazoltak. Május negyedikén lassan, óvatosan ők is újranyitnak majd.