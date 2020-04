Betiltották a nikotintapaszok online árusítását Franciaországban

Franciaországban betiltották a nikotintapaszok és nikotinos rágók online árusítását, de a gyógyszertárakban is korlátozták, hogy mennyit lehet egyszerre venni a termékekből, írja a BBC. Azután lépték ezt meg, hogy egy kutatás korai eredményei alapjá felvetették annak lehetőségét, hogy a dohányosok kisebb eséllyel fertőződnek meg a koronavírussal, mint a nem dohányzók.

Egy francia kutatócsoport emiatt a nikotintapaszok koronavírus-fertőzött betegekre és egészségügyi dolgozókra gyakorolt hatását vizsgálná tesztekkel.

A BBC azt írja, hogy mostantól mindenki csak egy hónapra elegendő adagot vehet nikotinos termékekből a gyógyszertárakban, és nyilvántartásba veszik a vásárlásokat. Ezzel azt is el akarják kerülni, hogy valakik esetleg túl sok nikotint vigyenek be a szervezetükbe abban a reményben, hogy ez majd megvédi őket a koronavírustól, és azt is biztosítani akarják, hogy hozzájuthassanak nikotintapaszhoz azok, akiknek szükségük van rá.

Az MTI híre szerint a párizsi Pasteur Intézet kutatói szerdán közölték, hogy több tanulmány is azt bizonyította, hogy nikotinnak védő hatása lehet a koronavírussal szemben. Szerintük ezzel magyarázható részben az, hogy a kórházi kezelésre szoruló betegek között nagyon kevés a dohányos.

A párizsi kórház kutatói 480 koronavírus-fertőzöttet kérdeztek ki, akik közül 350 embernek kórházba kellett feküdnie, míg a maradék, enyhébb tüneteket produkáló 130 főt hazaengedték. A kórházi kezelésre szorulók között – akiknek az átlagéletkora 65 év volt – 4,4 százalék volt rendszeres dohányos, míg az otthon lábadozók közül – akiknek az átlagéletkora 44 év – 5,3 százalék vallotta magát dohányosnak.

A kutatók arra jutottak: a fertőzöttek között a dohányosok száma jóval alacsonyabb volt, mint az általános népességben, ami a 44-54 éves korosztály esetében körülbelül 40 százalékot, a 65-75 éves korosztályban pedig 8,8 és 11,3 százalék közötti értéket jelent.

A tanulmány szerzői hangsúlyozzák: az eredmények ellenére nem szeretnék dohányzásra buzdítani a lakosságot, különösen, hogy a cigarettázás számos egészségügyi kockázattal jár, amelyek 50 százalékos eséllyel vezetnek halálhoz – csak Franciaországban kb. 75 ezer ember hal meg évente a dohányzás miatt. Bár a nikotin bizonyos fokú védelmet jelenthet a vírus ellen, azok a dohányosok, akik elkapják a betegséget, a dohányfüst tüdőkárosító hatása miatt gyakran súlyosabb tüneteket produkálnak, mint a nemdohányzók, figyelmeztettek.

A tanulmányt értékelő neves francia neurobiokémikus, Jean-Pierre Changeux azt feltételezi, hogy a nikotin megakadályozhatja, hogy a vírus a test sejtjeibe jusson, valamint csökkentheti a test immunrendszerének túlzott reakcióját is.

Egy korábbi kutatás azonban pont arra jutott, hogy a dohányosokra sokkal veszélyesebb lehet az új koronavírus-fertőzés. „A kutatások szerint dohányosoknál komolyabb a betegség lefolyása, mint a nem dohányzóknál” – jelentette ki nemrég Jason Sheltzer, a New York-i Cold Spring Harbor laboratórium munkatársa.