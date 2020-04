A ramadán világszerte számos muszlimnak korábban soha nem látott korlátozások közepette vette kezdetét csütörtök este. Vannak országok, amelyek az ünnepre való tekintettel enyhítettek a koronavírus-járvány miatt korábban bevezetett intézkedéseken, más helyeken azonban továbbra is tiltják a tömeges imákat és a családi összejöveteleket is.

Indonéziában éjféltől lépett életbe az az utazási tilalom, ami a Jakartából hazautazni vágyókat korlátozza a ramadán idején. A közlekedési minisztérium felmérése szerint a tilalom körülbelül 27 millió ember utazását érinti, akik az indonéz fővárosból akartak hazautazni a böjti hónap idejére.

A tilalomba beletartozik a légi, a szárazföldi és a tengeri közlekedés és szállítás is. Csak a mentősök, a tűzoltók és a gyógyszert vagy élelmiszert szállítók mentesülnek a tilalom alól.

Az utak egyébként nem lesznek teljesen lezárva, csak ellenőrző pontokat helyeznek ki, amiknél arra fogják felhívni a sofőrök figyelmét, hogy inkább forduljanak vissza a kiindulási pontjukhoz. Az ellenőrző pontok május 7-ig lesznek életben, utána pénz- vagy börtönbüntetést fognak kiszabni a tilalmat megszegőkre.

Egyiptomban enyhítik a korlátozásokat a ramadán idejére, több boltot újranyitnak, és rövidítik az éjszakai kijárási tilalom idejét is. Péntektől a tilalom este 8 helyett 9-kor kezdődik majd és reggel 6-ig tart, mondta Musztafa Madbuli miniszterelnök.

A mecseteket továbbra is zárva tartják, és a vallási összejöveteleket is megtiltják.

Az országban csütörtökön 232 új beteget jelentettek, és 11 halálesetet, így az országban most összesen 3891 fertőzött van, és 287-en haltak meg a koronavírusban.

Pakisztán megszünteti a mecsetekben a csoportos imákra vonatkozó korlátozásokat a ramadán idejére. Ezt a CNN szerint Arif Alvi pakisztáni elnök vasárnap azután jelentette be, hogy tanácskozott az ország vezető vallástudósaival.

Alvi húszpontos akciótervet adott ki, amely többek között azt is tartalmazza, hogy a mecsetekben az embereknek maszkot kell viselniük, illetve rendőrök fogják biztosítani azt, hogy az emberek megtartsák egymástól a kötelezően előírt távolságot. Az elnök azt is bejelentette, hogy a kormány a ramadán idején is felülbírálhatja az enyhítéseket, és ha az emberek nem tartják magukat az előírásokhoz, vagy a fertőzöttek száma hirtelen megnő, ismét szigoríthatnak.

A pakisztáni egészségügyi minisztérium szerint vasárnap 7993 igazolt koronavírus-fertőzött volt, és 159 koronavírushoz köthető halálesetet tartottak nyilván.

Malajziában az eredetileg április 28-áig meghirdetett korlátozásokat május 13-áig meghosszabbították. Ezt az ország miniszterelnöke a ramadán kezdetén, tegnap este jelentette be, mint ahogy azt is, hogy lehetnek később enyhítések, ha csökken az aktív koronavírusos esetszám. Jelenleg csak az egészségügyben és az élelmiszeriparban, illetve a szállítmányozásban dolgozók mozgását nem korlátozzák.

A Johns Hopkins University adatbázisa szerint Malajziában jelenleg 5603 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, és 95, a koronavírushoz köthető halálesetet tartanak nyilván.

Szaúd-Arábia a múlt héten jelentette be, hogy a Mekkában és a Medinában található két szent mecset a ramadán alatt zárva marad. Ebben az országban több mint 13 ezer regisztrált koronavírus-fertőzött van, eddig 121-en haltak meg a fertőzöttek közül.

Indonéziában idén betiltották a ramadán végén szokásos kivonulást. Iránban arra kérik az embereket, hogy kerüljék a csoportos imádkozást. A jeruzsálemi Al-Aksza-mecsetet a ramadán egész időszakára lezárták a hívők elől, de a vallásos dolgozók még beléphetnek, és továbbra is sor kerül a napi ötszöri imára való hívásra. Más mecsetek a világ számos pontjáról közvetítik online élőben a szertartásaikat, a Korán szavalását és az imákat is.