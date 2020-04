A szlovén ellenzék korrupciót gyanít a védőfelszerelések beszerzésénél

Horvátországban és Szlovéniában is csökkenő tendenciát mutat az új típusú koronavírus-járvány fertőzötteinek száma, miközben Szlovéniában a baloldali ellenzéki pártok kormányzati korrupciót gyanítanak a védőfelszerelések beszerzésénél, írja az MTI.

A szlovén baloldali pártok azzal vádolják a kormányt, hogy politikai befolyásával élve előnyben részesített egyes cégeket a lélegeztetőgépek és szájmaszkok beszerzésénél. Marjan Šarec volt miniszterelnök bejelentette, hogy a baloldali pártok bizalmatlansági indítványt nyújtanak be az illetékes tárcavezető, Zdravko Pocivalsek gazdasági miniszter ellen, aki az előző, Šarec vezette kisebbségi koalíciós kormányban is ezt a tisztséget töltötte be.

A közszolgálati televízió közlése szerint az állítólagos visszaélések ügyében már a rendőrség is nyomoz. Tomaž Vesel, a számvevőszék elnöke azt mondta, hogy az intézménynél korábban több védőfelszerelést forgalmazó cég is panasszal élt amiatt, hogy ajánlataikat elutasították, annak ellenére, hogy előnyösebbek voltak azoknál, amelyeket a kormány végül elfogadott.

A gazdasági miniszter a válságkabinet pénteki sajtótájékoztatóján visszautasította a vádakat. Szavai szerint a sajtó „hajtóvadászatot indított ellene, és a fejét követeli”. „Sem én, sem a kollégáim semmilyen módon nem lobbiztunk, vagy próbáltuk befolyásolni a döntéseket” – mondta, majd hozzátette: az volt a cél, hogy felgyorsítsák a folyamatokat, és védőfelszerelést biztosítsanak a frontvonal számára, amikor arra a legnagyobb szükség volt. Kiemelte továbbá, hogy a szerződések megkötéséről több minisztérium közösen hozott döntést, hogy a lehető leghamarabb hozzájussanak a szükséges eszközökhöz.

A védőfelszerelések körüli botrányra Borut Pahor államfő is reagált. A közszolgálati rádió péntek reggeli műsorában azt mondta: a témával nyugodtan és körültekintően kell bánni. Azok a szereplők, akik a beszerzésekkel foglalkoznak, nagy nyomásnak vannak kitéve ebben a helyzetben, hangsúlyozta.

Szlovéniában egy nap alatt 7-tel, 1373-re emelkedett az ismert koronavírus-fertőzöttek száma. A legtöbb napi fertőzést, 70-et, március 26-án jegyezték fel, az elmúlt egy hétben ugyanakkor 10 alatt maradt a napi fertőződések száma. Az elmúlt 24 órában egy személy hunyt el a Covid-19 betegség következtében, a járvány halálos áldozatainak száma vele 80-ra nőtt. A járvány megjelenése óta a kétmillió lakosú országban 47 000 koronavírus-tesztet végeztek, a diagnosztizált betegek közül 24-et ápolnak intenzív osztályon.

Szlovéniához hasonlóan a szomszédos Horvátországban is folyamatosan csökken az új fertőzések száma. Míg Ljubljana a hétfőn indult, és egy hétig tartó átfogó szerológiai vizsgálat (a vérben találtak antitestek) eredményéhez köti a járvány megfékezésére elfogadott korlátozások enyhítését, addig Zágráb csütörtökön a korlátozások fokozatos enyhítését jelentette be.

Szigorú intézkedések mellett hétfőtől kinyithatnak a kisebb üzletek, május 4-től a fodrász- és kozmetikai szalonok, 11-től pedig az óvodák és az alsó tagozatos általános iskolák is megkezdhetik működésüket. A szülőkre bizzák, hogy engedik-e a gyerekeiket iskolába, vagy a tanévet távoktatás formájában kívánják folytatni és befejezni.

Davor Božinović belügyminiszter, a válságstáb vezetője pénteki sajtótájékoztatóján bejelentette: amennyiben a korlátozások fokozatos feloldása miatt a fertőzések száma ismét növekedni kezdene, azonnal visszaállítják a szigorításokat.

Horvátországban a legfrissebb adatok szerint egy nap alatt 28-cal, 2009-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, és az elmúlt napban történt egy halálesettel 51-re nőtt a halálos áldozatok száma. A legtöbb napi fertőzést, 96-ot április 1-jén jegyezték fel. Az elmúlt héten 10 és 42 közé volt tehető a napi fertőződések száma. A múlt héten még volt olyan nap, amikor az esetszám meghaladta az 50-et. Az első fertőzés két hónappal ezelőtti megjelenése óta 982 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. Jelenleg 21 beteg van lélegeztetőgépen. A négymilliós országban eddig 30 213 koronavírus-tesztet végeztek.