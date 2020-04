Hulladékot építhettek a szlovák D4-es autópályába, elbontatják egy szakaszát

Elbonthatják a D4-es autópálya egy szakaszát Horvátjárfalunál, mert az autópálya alapjába a kivitelező konzorcium hulladékot épített be, írja az Új Szó. Andrej Doležal közlekedési miniszter egy pénteki sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a feltételezésüket 60 próbafúrás igazolja, amit az új autópálya töltésén végeztek.

„Ki kell mondani, itt arról van, szó, hogy a pozsonyi Slnečnice lakótelepnél lévő hulladéklerakót egyszerűen áthelyezték a D4-es autópálya alá”

– mondta a miniszter. Hozzátette: nem tudja elképzelni, hogy a Speciális Építésügyi Hivatal máshogy járna el, minthogy elrendelje az építmény mihamarabbi eltávolítását.

A közlekedési miniszter úgy véli, az 1,3 kilométeres szakasz alatt veszélyes hulladék is van, ezért az esetleges bontásnak speciális körülmények között kell majd zajlania. Elmondta, hogy a munkálatok költsége a kivitelezőt, azaz a Zero Bypass Limited nevű konzorciumot terheli. A tárcavezető szerint fennáll a gyanú, hogy a szóban forgó szakaszon kívül további helyeken is hulladékot építhettek be az útalapba, ezért további vizsgálatokat indítanak. Hozzátette, a minisztériumon belül és a helyileg illetékes környezetvédelmi osztályokon is ellenőrzést kezdeményez.

A Speciális Építési Hivatal még januárban állította le a szakaszon az építkezést, hiszen már akkor kiderült, hogy hulladék is lehet az útalapban. A kivitelezőnek 90 napja volt arra, hogy előálljon egy megoldással, ám további 30 napos haladékot kaptak. Az út alapjába beépített anyagokat a rendőrség is vizsgálja.