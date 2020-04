Nyár végén lehet a járvány csúcsa Szlovákiában

Elemzést készített a szlovák koronavírus-járvány helyzetéről és alakulásáról az Egészségpolitikai Intézet (IZP), amely három lehetséges forgatókönyvet vázolt fel a járvány további terjedésére.

Az első verzió szerint, ha 1,0 alatt tartják a a vírus reprodukciós faktorát (ez jelzi, hogy egy fertőzött személy átlagban hány másikat fertőz meg), akkor lassú terjedéssel számolhatnak, és a fertőzöttek száma is alacsonyan, nagyjából 5600 környékén maradhat, a járvány pedig nyár végén vagy szeptemberben érné el a csúcspontját. A második forgatókönyv 1,1-es reprodukciós faktorral számol, ami a szlovák népesség 0,6 százalékának, mintegy 33 ezer ember megfertőződéséhez vezethet. A harmadik, legoptimistább változatban a vírus reprodukciós faktora 0,8 és ennek alapján a kór terjedésének csúcspontján a népesség 0,04 százaléka (közel 2200 ember) lenne fertőzött, írja az MTI.

A szombati közlés szerint Szlovákiában 13 újabb regisztrált fertőzöttel 1373-ra nőtt a koronavírusos esetek száma.

Folyamatosan nő a kórból hivatalosan kigyógyultnak minősítettek száma is, péntektől 31-gyel emelkedett, összesen már 386 gyógyultról tudni. Szlovákiában jelenleg 212 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, a járvány 17 ember halálát okozta, az elvégzett vírustesztek száma pedig már meghaladta a 66 ezret.

Emelkedik a gyógyultak száma Csehországban is, ahol stagnál a regisztrált fertőzöttek aránya. A hivatalos adatok szerint szombat reggelig 2389-en gyógyultak meg az összesen 7273 regisztrált koronavírusos esetből. Az áldozatok száma 215 az országban, ahol lényegében megállt az új fertőzések napi száma: pénteken 86 újabb személynél diagnosztizálták a fertőzést, ami március közepe óta a második legalacsonyabb napi szám.

A naponta elvégzett tesztek száma az utóbbi időben 7-8 ezer. Az első fertőzés március eleji megjelenése óta országosan több mint 210 ezer tesztet végeztek el.

A járvány terjedése Romániában is lassult, ahol szombatra az utóbbi hét átlagához képest 35%-kal kevesebb új fertőzést regisztráltak. A stratégiai kommunikációs törzs szombat kora délután közzétett összesítése alapján 24 óra alatt 218 új beteget találtak, amivel 10 625-re nőtt a regisztrált megbetegedések száma. A gyógyultak száma viszont csak 73-mal nőtt, így tovább terhelődött az egészségügyi rendszer. A pénteken meghalt 23 beteggel 575-re nőtt a koronavírus romániai áldozatainak száma, mellettük további 73 román állampolgár külföldön vesztette életét.

Romániában május 14-ig marad érvényben a részleges kijárási tilalom, aminek megsértéséért naponta 5 ezer embert bírságolnak meg kétezer lejre (147 ezer forint). Ez elvileg napi kétmillió eurós bevételt jelentene a járvány előtt is 3,8 százalékos GDP-arányos hiánnyal megtervezett – most már hét százalékos hiányra számító – román államháztartásnak. A kijárási korlátozások óta kirótt mintegy 80 millió eurónyi büntetés mértéke megegyezik azzal az összeggel, amely a cégek nyereségadójából folyt be a román államkasszába februárban, a bukaresti média azonban azt valószínűsíti, hogy a román állam nem lesz képes lesz behajtani a nettó átlagbér kétharmadára rugó bírságok jelentős részét.

Ukrajnában egy nap alatt 478 új esettel 8125-re emelkedett a regisztrált koronavírusos fertőzöttek száma, a betegségben elhunytaké pedig 8 újabb esettel 201-re nőtt - közölte szombaton az ukrán egészségügyi minisztérium nyomán az MTI. Az újonnan regisztrált 478 fertőzött között 42 gyermek és 116 egészségügyi alkalmazott van, az elmúlt napban 138 embert kellett kórházba szállítani. Az eddig igazolt 8125 fertőzött között 545 gyermek és 1574 egészségügyi dolgozó van.

A betegségből eddig 782-en gyógyultak fel, köztük 145 egészségügyi dolgozó. A 201 halálos áldozat közül 105 férfi és 96 nő, 86 százalékuk 50 évesnél idősebb volt. A betegek közül jelenleg 2627-en szorulnak kórházi ellátásra, köztük 112 gyermek és 273 egészségügyi dolgozó. Lélegeztetőgépre 104 beteg szorul.

Rekordszámú gyógyultról adtak hírt, pénteken 181 korábbi beteg tesztje lett negatív, köztük 19 gyereké. Szintén rekord a napi 5825 laboratóriumi, úgynevezett PCR-teszt elvégzése az országban.