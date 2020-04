A második világháború utáni újjászületéshez fogható az olasz újraindulás

Szombatra ígérték Olaszországban a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozó intézkedések utáni feloldás részletes tervét, ám ez a jövő hétre csúszott, miután több vitás, még tisztázatlan pont is maradt abban. Ennek ellenére megosztott pár részletet belőle Sergio Mattarella államfő, aki a náci-fasizmus alóli felszabadulás évfordulójának nemzeti ünnepnapján beszélt.

Mattarella az ünneppel párhuzamot vonva a második világháború utáni újjászületéshez hasonlította az új koronavírus-járvány utáni újraindulást. Az államfő egyébként teljesen egyedül, szájmaszkban tette tiszteletét az ismeretlen katona sírjánál, Róma központjában.

Az már biztos, hogy április 27-én, hétfőn újraindul a gépgyártás, amit május 4-én a kézműves ágazat és az építkezések követnek, míg az újraindulás végleges dátuma május 18. lesz, ekkor indul be a kereskedelem és a vendéglátás is.

Nem sikerült viszont még megegyezni a kijárási korlátozások feloldásának üteméről. Május 4-től továbbra is csak indokolt esetben lehet mozogni, ugyanakkor engedélyezett lesz a szűk értelemben vett lakókörzettől való eltávolodás és a szabadtéri sportolás is. Május 18-tól pedig a tartományok közötti mozgást is engedélyezik, ha ezt a járványgörbe addigi alakulása megerősíti. A déli tartományok viszont jelezték, hogy a gócpontnak számító északi tartományokból nem fogadnak érkezőket, írja az MTI.

Sajtóhírek szerint kötelezővé tennék a maszk viselését közterületen, ehhez viszont a mostani napi 4 millióról napi 7 millióra kell növelni a termelést. Domenico Arcuri járványügyi kormánybiztos bejelentette, hogy május 4-től országosan is megkezdik az ellenanyagszintet mérő teszteléseket, ami Lombardiában már elindult. Május 4-től minden tartomány rendszeresen közölni fogja a saját területén mért úgynevezett reprodukciós rátát (ennek értéke azt mutatja, hogy egy beteg hány embernek adta tovább a koronavírus-fertőzést), és ahol a fertőzés szintje ismét megerősödik, ismét szigorítják majd az óvintézkedéseket.

A múzeumok és régészeti területek kinyitását május 18-ra tervezik, ekkor nyit meg újra a Colosseum és Pompeji is látogatható lesz, ahogy például a Vatikáni Múzeum is.

