Fegyveres rendőrök zavartak meg egy streamelt misét Párizsban

A párizsi Saint-André-de-l'Europe templomba a múlt hét vasárnapi mise alatt rontott be három fegyveres rendőr, írja az Aleteia.

A rendőrök a szertartás leállítását kérték, holott Philippe de Maistre atya szerint a bent lévők minden egészségügyi óvintézkedést tiszteletben tartottak. Bent mindössze heten tartózkodtak (mármint a rendőrökön kívül), az atya, egy diakónus, az orgonista, a kántor, illetve az egyházközösség három tagja: utóbbiakat a rendőrök távozásra szólították fel. A misét egyébként éppen Youtube-on streamelték a hívőknek.

A fegyveresek bevonulása után a misét tovább folytatták, a rendőrség azonban annak leállítására szólította fel a bentieket, pénzbírsággal fenyegetőzve. Végül 10-15 perccel később, a három ember hazaküldése után elmentek. A plébános később bement a rendőrségre tisztázni a helyzetet, ott azt mondták, az egyik szomszéd jelentette nekik a misét, amiről azt hitte, titokban, a rendeleteket megszegve tartják.

Az esetet Michel Aupetit párizsi érsek is elítélte, szerinte a rendőrök be sem mehettek volna a templomba fegyverrel. A hírről Magyarországon az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye is beszámolt Facebook-oldalán, az eset felháborodást okozott a hívők körében.