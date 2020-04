Honkongban újra tüntetni kezdtek a demokráciáért

A koronavírus-járvány kirobbanása óta most először vonultak újra utcára Hongkongban, írja az MTI.

Ezrek vonultak ki az általános választójog bevezetését követelve a szeptemberben esedékes törvényhozó tanácsi választásokra még idén januárban is. A kormányellenes demonstrálók Hongkongban 10 hónapja kezdték meg azt a tüntetéshullámot, amit eredetileg az azóta visszavont, a kiadatási törvény módosítását célzó tervezet váltott ki, mára azonban a várost irányító, Peking-barát kormányzattal szembeni, általános tiltakozássá alakult.

A demonstrációk során rendszeresen összetűzésbe kerültek a rendőrök és a tiltakozók, a rendőrség vízágyút és könnygázt is használt, de a hatóságok a kínai nemzeti ünnepen, október 1-jén éles lőszert is használt a tüntetéseken. A rendőrséggel került most is szembe a demonstráló tömeg, több tüntetővel szemben is felléptek a távolságtartási szabályok megszegése miatt. A március vége óta érvényben levő rendelkezések szerint Hongkongban csak négy vagy annál kevesebb ember gyűlhet össze közterületen, és csak úgy, ha 1,5 méter távolságot tartanak egymás között.

A rendőrség figyelmeztette a tüntetőket, hogy ezt a szabályt nem játszhatják ki azzal, hogy négyfős csoportokba verődnek és 1,5 méterre vannak egymástól. A demonstrálókat 2 ezer hongkongi dolláros (85 ezer forint) bírsággal fenyegették. A hatóság a Cityplaza bevásárlóközpontnál összegyűlt tömeget a figyelmeztetés után feloszlatták.

(Borítókép: Egy rendőr áll a Hszi Csin-ping-et, a Kínai Népköztársaság elnökét kiparodizáló kép előtt. Fotó: Tyrone Siu / Reuters)