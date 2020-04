Szeptemberre elérhető lehet a koronavírus elleni oltás oxfordi kutatók szerint

Az Oxford Egyetem kutatói azt állítják, a koronavírus elleni oltásuk első néhány millió adagja már szeptemberben elérhető lehet, ha a teszteken hatásosnak bizonyul a vakcina - írja a New York Times.

Az oxfordi Jenner Intézet kutatói által fejlesztett oltóanyag az eddigi tesztek alapján a majmokon hatásosnak bizonyult.

A montanai Nemzeti Egészségügyi Intézet Sziklás-hegységben található laboratóriumának tudósai hat rhesus makákó majmot oltottak be egyetlen adag oxfordi oltással. Az emberre leginkább hasonlító állatokat ezután nagy mennyiségű koronavírusnak tették ki. A vírus a laborban minden más majmot megfertőzött, a hat beoltott mákakó viszont 28 nappal később is teljesen egészséges volt - mondta a New York Timesnak a kísérletet végző kutató, Vincent Munster.

A kutatás annyira előrehaladott, hogy a jövő hónap végére már 6000 ember bevonásával tesztelhetik a vakcinát.

A tesztelési folyamatot ugyanakkor megnehezítheti, ha Nagy-Britanniában a következő hetekben hatékonynak bizonyulnak a járványügyi intézkedések és sikerül folyamatosan csökkenteni a megfertőződések számát. Az etikai szabályok ugyanis tiltják, hogy a tesztelés céljából komoly betegséggel fertőzzenek meg embereket.

Ezért, ha jelentősen csökken a fertőzési ráta Nagy-Britanniában, akkor lehet, hogy azok, akik a tesztben placebót kaptak nem fertőződnek majd meg sűrűbben azoknál a tesztalanyoknál, akiknek a tényleges oltóanyagot adják be.

Csak mi vagyunk azok az emberek ebben az országban, akik azt kívánják, hogy az új megfertőződések száma néhány hétig még magasabb maradjon, hogy le tudjuk tesztelni a vakcinánkat

- mondta Adrian Hill, a Jenner Intézet igazgatója, aki maga is egyike az oltóanyag fejlesztésébe bevont kutatóknak.

Egy kínai vállalat már szintén elindította a saját koronavírus-vakcinájának a klinikai tesztelését, ez az oltóanyag az oxfordihoz hasonló technológiával készül és szintén hatásosnak bizonyult majmokon. Kínában ugyanakkor már annyira jelentősen visszaesett a koronavírus-fertőzések száma, hogy nehéz lesz bebizonyítani ennek az oltóanyagnak a hatékonyságát.

A vakcinafejlesztés nehezítheti elméletben a vírus mutációja is. Szerencsére úgy tűnik, hogy a SARS-CoV-2 nem mutálódik olyan gyorsan (legalábbis betegségokozó képességét tekintve), hogy emiatt nagyon aggódniuk kellene a vakcinafejlesztőknek. A kínai cég a laborban összeengedte a beoltott majmokból vett vírusellenes antitesteket olyan vírusokkal, amelyeket szerte a világból (Kínából, Olaszországból, Svájcból, Spanyolországból és az Egyesült Királyságból) származó betegektől vettek. És az antitestek mindegyik vírust elintézték, pedig ezek meglehetősen távol estek egymástól a koronavírus leszármazási törzsfáján.