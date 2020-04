Egymilliárd ember fertőződhet meg a krízis sújtotta országokban

A Nemzetközi Menekültügyi Bizottság (IRC) figyelmeztetése szerint akár az egymilliárd is lehet a koronavírusos fertőzöttek száma a krízis sújtotta országokban, ha nem tesznek időben a járvány megfékezéséért.

Az IRC elnöke, David Miliband arról beszélt, hogy a világ háború sújtotta és törékeny országaiban még nem éreztette igazán hatását a világjárvány, ezért mielőbbi lépésekre lenne szükség. A számításaikat a WHO által rendelkezésre bocsátott adatok alapján végezték, és az egymilliárdos számot ébresztőnek is szánták. Arra is figyelmeztetnek, hogy a legrosszabb forgatókönyv szerint akár 3,2 millió haláleset is lehet ezekben az országokban.

A listán olyan országok szerepelnek többek között, mint Afganisztán, Burundi, Burkina Faso, Csád, Kolumbia, Etiópia, Jordánia, Mali, Pakisztán, Szomália, Szíria, Thaiföld és Venezuela.

A napokban az ENSZ biztonsági tanácsának ülésén David Beasley, a világszervezet élelmiszer-világprogramjának (WFP) igazgatója hívta fel arra a figyelmet, hogy a járvány miatt kitörő éhínség halálosabb lesz a betegségnél is.