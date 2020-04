Konyhapszichológiai és nemzetkarakterológiai lélektani pillanat: két hónap után hétfőtől újra működik a nápolyi pizzériák egy része.

Rómában például ugyan idáig is lehetett elvitelre vagy házhoz szállításra pizzát rendelni, Nápolyban viszont attól tartottak, hogy a zsúfolt utcáikkal ezzel is nőne az esély, hogy a krvány újabb gócpontjává válnának. Vincenzo De Luca, a város polgármestere ezért szigorú korlátozásokat vezetett be – írja az MTI. Miután az országban lassan elkezdik feloldani a korlátozásokat, De Luca is engedélyezte a pizzériáknak, cukrászdáknak, fagyizóknak, kávézóknak és éttermeknek, hogy legalább újra házhoz szállíthassanak.

Nem teljes még az újranyitás, a becslések szerint a pizzériák 30-40 százaléka dolgozik ismét. Helyben fogyasztani még nem szabad, rendelni csak telefonon lehet, és minden pizzériának be kell zárnia este tízkor. A dolgozóknak kesztyűt és maszkot kell viselniük.