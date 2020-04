Kihipóztak egy spanyol tengerpartot, elnézést kértek miatta

Spanyolországban ennek a hétnek az elején bejelentették, hogy a 14 éven aluli gyerekek hat hétnyi elzárást követően engedélyt kapnak arra, hogy napi egy órát kijárkáljanak, erre készülve pedig sok helyen különféle intézkedéseket hoztak.

Kapcsolódó Hat hét után elhagyhatták a gyerekek az otthonukat Spanyolországban Napi legfeljebb egy órára mehetnek ki vasárnaptól a 14 év alattiak, egy szülő kíséretében.

Zahara de los Atunes, egy dél-spanyolországi tengerparti település polgármestere például azt, hogy traktorokat küld a tengerparti strandra, hogy higított hipóval fújják le a homokot, így fertőtlenítve a területet - írja a Guardian.

A dologból persze jó nagy felháborodás lett, egyrészt azért, mert az elmúlt másfél hónapban alig járt bárki a strandon, így a fertőzésveszély sem lehetett számottevő a területen. Másrészt viszont azért, mert a partszakasz számos, éppen most költő madárfajnak ad otthont, egyéb állatokról nem is beszélve, amik ráadásul amiatt, hogy kikoptak a környékről az emberek, szépen elkezdték magukévá tenni a területet, és többen is vannak, mint korábban.

A környezetvédők felháborodása eljutott a Greenpeace-ig, amire már az önkormányzat is kénytelen volt reagálni. „Elismerem, hogy hiba volt. De a legjobb szándékokkal elkövetett hiba" - mondta Agustín Conejo, önkormányzati képviselő.

Spanyolországban március 15-e óta van érvényben a lakhelyelhagyási korlátozásokkal járó szükségállapot a parlament meghosszabbított május 9-én éjfélig.

Kapcsolódó A spanyoloknál ismét csökkent a fertőzöttek és a halálozások száma A spanyol kormány kedden tárgyal a járványügyi intézkedések enyhítéséről.

Európában itt a legsúlyosabb a koronavírus-járvány, több mint 230 ezer fertőzött van, több mint 23 ezer ember vesztette életét, de napok óta javuló tendenciát mutatnak a spanyol számok, ezért kezdtek óvatos lazítási kísérletekbe.