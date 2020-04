Az egyik leggazdagabb ausztrál mágnás tízmillió tesztet vett országának

Ausztráliában az aktív esetek száma is csökken. Azonban 30 éves növekedést akasztott meg a koronavírus, amelynek gazdasági következményei ellen rengeteg pénzt oszt szét a kormány.

Ausztrália egyik leggazdagabb üzletembere, a bányászmágnás Andrew Forrest tízmillió koronavírustesztet vásárolt országának, írja a 9 News.

A Fortescue Metals vállalat vezérigazgatója 320 millió ausztrál dollárt költ a tesztekre, amiket a Pekingi Genomikai Intézettől (BGI) szerez be. Az ausztrál egészségügyi miniszter, Greg Hunt azt mondta, ez jelentősen növelni fogja az ország tesztkapacitásait. Hogy érzékeltesse az arányokat, elmondta, hogy két és fél hónap alatt valamivel több mint félmillió tesztet végeztek el Ausztráliában.

A miniszter azt is elmondta, hogy Andrew Forrest és felesége, Nicola hidat jelentenek az ausztrál kormány és a privát beszállító között. Forrest elmondta, hogy a világon most minden ország a teszteléshez szükséges gépeket keres. Köszönetét fejezte ki kínai partnerei felé, akik állítása szerint sokkal többet fizető ajánlatokat is visszautasítottak azért, hogy teljesítsék Forrest Minderoo nevű alapítványának megrendelését.

Victoria állam kínai konzulja, Long Zhou szerint az üzlet létrejötte nagy lépés a két ország kapcsolatában. „Kína nagy jelentőséget tulajdonít a nemzetközi egészségügyi együttműködéseknek” – mondta el szerdán Melbourne-ben.

Ausztráliában eddig 88 áldozata volt a vírusnak, az országban 6738 beteget regisztráltak, közülük pedig már 5600-nál is többen épültek fel. Március óta folyamatosan csökken az új betegek száma, derül ki az ausztrál kormányzati oldal adataiból.

Új-Zélandon enyhítettek a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokon, ami után tömegek özönlötték el a gyorséttermeket, emiatt a rendőrség kénytelen volt közbelépni, írja a CNN.

Az országban hétfőn csökkentették hármas szintre a korlátozásokat, amit sokan arra használtak ki, hogy gyorséttermekbe menjenek. Az országban néhány, eddig bezárt étterem és üzlet nyithatott ki újra, és az új-zélandi állami televízió beszámolója szerint Auckland néhány KFC és a McDonald's étterménél hosszú autóssorok alakultak ki. Az egyik étteremnél akkora volt a tömeg, hogy rendőrt is kellett hívni a rend fenntartásához.

Az új-zélandi miniszterelnök, Jacinda Ardern azt mondta, az enyhítés óta eltelt 18 órában a rendőrség 108 szabálysértést regisztrált, 742 panasz érkezett olyan üzletekre, ahol nem tartották be a biztonsági távolságot az emberek között.

Új-Zélandon eddig 19-en vesztették életüket a koronavírus miatt, a regisztrált betegek száma pedig 1474, akik közül 1229 épült fel a betegségből. Összesen 128 703 koronavírustesztet végeztek el, derül ki az új-zélandi kormányzati oldalról.