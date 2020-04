Már több amerikai áldozata van a járványnak, mint a vietnámi háborúnak

Az Egyesült Államokban átlépte az 58 ezret a koronavírus-járvány áldozatainak száma, így a vírus okozta betegségben már többen vesztették életüket, mint ahány amerikai katona meghalt a vietnámi háborúban, derül ki a Johns Hopkins Egyetem adataiból.



Szerdáig összesen 58 355-en haltak meg a vírus szövődményei miatt, a legtöbben New York városában, ott 17 672 az áldozatok száma. Az országban eddig 5 795 728 koronavírustesztet végezte el, és összesen 1 012 583 regisztrált betegről tudnak a hatóságok. 115 936 fertőzöttet nyilvánítottak gyógyultnak.

A koronavírus áldozatainak negyede amerikai. Ugyanakkor egymillió lakosra vetítve számos országban, köztük Spanyolországban, Olaszországban, Belgiumban, Svédországban és még Svájcban is több áldozata volt eddig a járványnak, mint a 330 millió lakosú Egyesült Államokban.

Az újabb elhunytakkal azonban az Egyesült Államokban a koronavírus-járvány néhány hónap alatt már több áldozatot követelt, mint amennyi amerikai katona összesen meghalt a vietnámi háborúban 1955-73 között. Akkor 58 220-an haltak meg.

A koronavírus elleni küzdelemben számos kormány használt háborús hasonlatot, de a Time azt írta, hogy ez a küzdelem több áldozatot követel majd, mint az amerikai történelem leghalálosabb háborúi. Összeállításuk szerint a Koreai háborúban 1950-53 között 36 574 amerikai katona halt meg, az első világháborúnak 116 516, a másodiknak 505 399 amerikai áldozata volt összesen.

Más járványokkal összehasonlítva, a H1N1-influenzajárványnak 2009-ben 12 469, míg az 1968-as influenzajárványnak 100 ezer amerikai áldozata volt. Az 1918-19-es spanyolnáthában a becslések szerint 675 ezer amerikai halt meg.

Dr. Anthony Fauci, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézet igazgatója, a járványügyi helyzetben Donald Trump elnök fő tanácsadója korábban azt becsülte, hogy 100-200 ezer között lehet az amerikai áldozatok száma, míg a Washingtoni Egyetem modellje április közepén 81 766 elhunytat jelzett előre augusztus 4-ig.

Trump pénteken arról beszélt, hogy azt várja, hogy az áldozatok száma végül majd „remélhetőleg jóval alatta lesz” az eredeti becsléseknek. Azt mondta, hogy az ötvenből már tizennyolc államban csökkent az elmúlt egy hétben az új regisztrált esetek száma.

A közel egymillió amerikai regisztrált fertőzés több mint negyedét New York államban jegyezték fel. Itt már 23 ezer fölött van az áldozatok száma, tehát a többi államnál is óvatosabban, de már ott is készülnek enyhítésre. Az viszont már biztos, hogy Alaszka, Dél-Karolina, Georgia és Oklahoma példáját követi hamarosan Colorado, Mississippi, Minnesota, Montana és Tennessee is, és elkezdik a korlátozások lazítását.