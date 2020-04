Két vuhani kórházban is kimutatták a koronavírust apró, lebegő cseppecskékben

A levegőbe került apró cseppecskékben (az aeroszolban) mutatták ki a koronavírus RNS-ét két vuhani kórházban a Nature-ben megjelent új kutatás szerint - írja a New York Times. A járvány kitörésének helyén végzett kutatás azt nem bizonyítja, hogy ezek a sokszor 0,025 milliméternél (egy tízezred hüvelyk) is kisebb cseppecskék képesek-e fertőzni, de az tény, hogy ezek a részecskék kilégzéssel vagy beszéddel képesek a levegőbe kerülni, ahonnan másik ember be tudja lélegezni.

Bár a WHO állásfoglalása szerint a betegség csak nagyobb cseppekkel, vagy felületekre rátapadva terjed, a lap azt írja, egyre több a bizonyíték, hogy a koronavírus képes a belélegzett levegővel terjedni, és ez az új kutatás is ezt támaszthatja alá.

A lebegő vízcseppekben korábban laboratóriumi körülmények közt már sikerült kimutatni a vírus jelenlétét, a mostani kutatásban az a különbség, hogy valós életkörülmények közt, két vuhani kórházban fogtak be olyan részecskéket, amikben ott volt a vírus RNS-e.

A kutatás szerint egy ilyen részecske körülbelül két órán át lebeg a levegőben.

Az egyik legfontosabb megállapításuk viszont az volt, hogy a mintavétel során az olyan helyiségekben találták a legtöbb vírust, amik kicsik voltak, és nem volt szellőzésük, például a WC-kben. "Emiatt is fontos kerülni a kicsi, szűkös helyeket, amiket többen használnak" - hangsúlyozta a lapnak nyilatkozó orvos.