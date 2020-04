A svájci kisgyerekek már megölelhetik a nagyszüleiket

Több országban is van már dátum, menetrend, vagy legalább ködös ígéret a mérlegelésre. Másutt a szakértői javaslat fázisában van a dolog. De ez nem általános jelenség, sokan vannak azok is, akiknél egyelőre nem téma az enyhítés.

Több ország vezetői is bizakodnak, van, aki szerint elérték a csúcspontot, másoknál csökken az intenzív betegek száma. De olyan is akad, ahol még gyorsult a járvány. Mindenhol óvatosak, a korlátozások maradnak. A WHO szerint nagyon sok van még a maratonból.