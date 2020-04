Trump jövőre már látványos gazdasági növekedést jósol

A harmadik negyedévre gazdasági javulást, jövőre pedig látványos gazdasági növekedést jósolt Donald Trump csütörtökön a Fehér Házban újságíróknak, írja az MTI.

Az amerikai elnök annak ellenére nyilatkozott bizakodóan, hogy a szövetségi munkaügyi minisztérium csütörtökön nyilvánosságra hozott új adatai szerint az országban

egy hét alatt 3 millió 800 ezerrel bővült a munkanélküli segélyért folyamodók száma, és jelenleg mintegy 30 millió amerikai van munka nélkül.

Több közgazdász is arra figyelmeztet, hogy a kilábalás a recesszióból hosszadalmas és lassú folyamat lesz. Az amerikai közszolgálati rádió (NPR) megszólaltatta Mark Zandit, a Moody's Analytics vezető elemzőjét, aki elmondta, hogy a koronavírus rengeteg kárt tett az amerikai gazdaságban, és nagyon nagy a bizonytalanság a jövőt illetően.

Jerome Powell, az Egyesült Államokban a jegybank szerepét ellátó központi tartalékrendszer (Fed) elnöke csütörtökön bejelentette, hogy a járvány súlyosságára tekintettel a Fed továbbra is mindent megtesz a gazdaság talpra állítása érdekében.

Meglehet, hogy a gazdaságnak mindenki részéről további támogatásra lesz szüksége, hogy ismét erős legyen

− fogalmazott a szakember.

Nehéz ősz és nehéz tél

Trump a sajtóbeszélgetésen kitért a járványhelyzetre is, és elmondta, hogy a kormányzat szeretné felgyorsítani a koronavírus elleni oltóanyag előállítását.

Az élelmiszer-, és gyógyszerfelügyelet (FDA) várhatóan még csütörtökön engedélyezi az egyik kaliforniai laboratórium Remdesivir nevű szerének gyógyszerként történő alkalmazását a koronavírus okozta Covid-19 nevű betegség kezelésére. Anthony Fauci, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézet vezetője, a kormányzati munkacsoport tagja csütörtökön ismét dicsérte a Remdesivirt. Mint mondta: a szer hozzásegíthet a betegség időtartamának jelentős csökkentéséhez. Fauci ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy

„nehéz ősz és nehéz tél” következhet,

ha az egyes tagállamokban a mindennapi élet újraindításakor nem tartják be a változatlanul szükséges óvintézkedéseket.

Csökken a halálesetek száma New York államban

Andrew Cuomo, New York állam kormányzója csütörtökön arról számolt be, hogy a betegek és a halálesetek száma is csökkent az államban.

A kormányzó elmondta: New York városának kiterjedt metróhálózatát mostantól a járvány végéig

éjjel egytől hajnali öt óráig lezárják, és teljes mértékben fertőtlenítik.

„Ez lesz a legnagyobb kihívás, amellyel a város tömegközlekedésének eddig szembe kellett néznie”- fogalmazott.

A sajtótájékoztatón bejelentették azt is, hogy New York állam egészségügyi hatóságai - New York város rendőrségével együtt - vizsgálatot folytatnak az egyik brooklyni temetkezési intézetben történtek miatt. Az intézmény mellett egy bérelt kamionban ugyanis koronavírusban meghalt emberek holttesteit jégdarabokon tárolták. A szagra járókelők figyeltek fel és értesítették a rendőrséget. A rendőrök mintegy 60 holttestet találtak a kamionban.

A baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház csütörtök déli adatai szerint az Egyesült Államokban több mint 61 ezren haltak meg koronavírus-fertőzés miatt, és egymilliónál is több diagnosztizált vírusfertőzöttet tartanak számon.