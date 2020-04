Már több mint egymillióan gyógyultak fel világszerte a koronavírus-fertőzésből

Csütörtökön átlépte az egymilliót a koronavírus-fertőzésből globálisan felépültek száma. A Worldometer számlálója szerint eddig összesen 1 006 979 fő gyógyult meg a járvány alatt.

Az aktuális összesítés szerint a cikk írásáig összesen 3 229 582 esetet regisztráltak világszerte. Közülük 228 372 fő halt meg, az aktív esetek, azaz a jelenleg is betegként nyilvántartottak száma pedig 1 994 231. Közülük 1 934 410 fő állapota enyhe, ami az összes regisztrált aktív beteg 97 százaléka. A maradék 3 százalék, 59 821 fő van súlyos vagy kritikus állapotban.

A gyógyultak az összes eddig azonosított eset 31 százalékát teszik ki, az áldozatok pedig a 7 százalékot. A már lezárult eseteknek a 82 százaléka épült fel, és 18 százalékuk halt meg. Ezek a számok ugyanakkor nemcsak azért torzítanak, mert a valós fertőzöttek egy jelentős részét nem azonosítják, így be sem kerülnek a statisztikákba, hanem azért is, mert a gyógyulás jellemzően lassabb folyamat, így a felépültek időben eltolva kerülnek be a nyilvántartásba.