A brit betegek egyharmada nem éli túl a koronavírust

Egy szimulációból, ami után javaslatok is érkeztek, de nem tudni, hogy a kormány mit fogadott meg ebből.

Egy új, nagy mintán végzett kutatás szerint a Nagy-Britanniában kórházba került koronavírus-fertőzöttek egyharmada meghalt, és a lélegeztetőgépre helyezett betegek kevesebb mint fele épült fel a betegségből, írja a CNN.

Az SARIC4C-nek nevezett kutatást az Imperial College London, a liverpooli és az edinburgh-i egyetemek végezték közösen február 6. és április 18. között. Nagy-Britannia 166 kórházából összesen 16 479 koronavírus-fertőzött esetét vizsgálták meg.

49 százalékuk meggyógyult,

33 százalékuk meghalt,

17 százalékukat továbbra is ápolták.

A lélegeztetőgépre szoruló betegek 20 százaléka hagyhatta el április 18-ig a kórházat, 53 százaléka nem élte túl a fertőzést, és 27 százalékukat a vizsgálat lezárásakor továbbra is kórházban kezeltek.

A vizsgálat szerint az eddig is ismert kockázati tényezők, a tüdő-, szív- és vesebetegségek mellett az elhízás is növeli a halálozás esélyét, valamint az áldozatok között a férfiak aránya is magasabb. Ennek az oka az lehet, hogy az elhízott emberek tüdőfunkciója romlik, a zsírszövetek között pedig nagyobb eséllyel alakulhatnak ki gyulladások.

Derek Hill, a University College London (UCL) professzora figyelemreméltónak nevezte a kutatást, de hozzátette, hogy ez csak egy pillanatképet mutat a járványról, sok beteg még mindig kórházban van, így a halálozási és túlélési arányok is változhatnak.

„Ez egy különösen nagy tanulmány, amely értékes betekintést nyújt a kórházba vitt betegek tüneteibe. Ahogy korábban többször is elhangzott, ennek a betegségnek nem olyan a halálozási aránya, mint a szezonális influenzának. Úgy tűnik, hogy a kisgyerekek és a várandós nők esetében nem nő a halálozás kockázata” – mondta Hill.