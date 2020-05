Kontaktkutató appot indítottak Csehországban

A Cseh Köztársaság egészségügyi minisztériuma helyi fejlesztők segítségével kiadott egy mobilos appot, hogy könnyebben vissza tudják követni, kivel találkozhattak a koronavírussal megfertőződött egyének. Ez nem mindig egyszerű, hiszen elképzelhető, hogy valaki csak egy sorban állt az illetővel a boltban, vagy egymás mögött futottak a parkban.

Teljesen önkéntes jellegű a projektben való részvétel, hiszen a felhasználó dönt arról, telepíti-e az eRouška nevű alkalmazást, és ha pozitív lesz a Covid-19-es tesztje, akkor is külön bele kell még egyeznie az appban begyűjtött információk megosztásába.

Az eRouška Androidra már megjelent, az iOS-es változat még készül.

Az egészségügyi hatóságok az appból a pozitív diagnózist megelőző öt nap adatait tudják kinyerni, hogy figyelmeztetni tudják az illető közelében járt többi felhasználót a megfertőződés veszélyére - írja a BBC.

Az eRouška bluetooth segítségével működik, és a telefon környezetében megtalálható többi eszköz egyedi bluetooth azonosítóját képes megjegyezni. Ez anonimitást biztosít a felhasználóknak, és nincsenek állandóan nyomon követve, hiszen csak a közeli tartózkodás tényét rögzíti a rendszer.

Tucatnyi országban készült már Covid-19-es alkalmazás, ezeket a Wikipedia is összegyűjtötte. Bahreinben a karantén elhagyását próbálják megakadályozni műholdas nyomkövetővel (hasonló ahhoz, amit bűnözők kapnak házi őrizetben), Norvégiában a bluetooth jeleket műholdas adatokkal is kombinálják, Kolumbiábna pedig ingyenes mobilnetes adatkeret is jár a felhasználóknak.