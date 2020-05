9 ezernél is több új megbetegedést regisztráltak Oroszországban 24 óra alatt

24 óra alatt több mint 9500 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Oroszországban. A szombaton bejelentett 9623 új esettel összesen 124 054 főre emelkedett a fertőzöttek száma, és 1222-en haltak meg a vírus következtében.

Az az eddigi legnagyobb ugrás a számokban a járvány kitörése óta Oroszországban. A legfertőzöttebb terület Moszkva városa, ahol egy nap alatt több mint 5000 fővel emelkedett az igazolt fertőzöttek száma.

Igazolták a koronavírus-fertőzést Mihail Vlagyimirovics Misusztyin orosz miniszterelnöknél is, aki csütörtökön karanténba is vonult. Szombatra Vlagyimir Jakusev építésügyi miniszter tesztje is pozitív lett.

Az orosz független média és civil szervezetek több névtelen bejelentést is kaptak olyan orvosoktól, akik azt állítják, hogy a járvány kezdetekor nem kaptak megfelelő védőfelszereléseket, és a bürokratikus időhúzás életeket követelt. Ahogyan azonban növekednek az esetszámok, egyre több kritika éri az ország vezetését, ami szerint nem reagáltak időben és jól a járványra.

Oroszországban maradnak a szigorú intézkedések, Putyin elnök a járvány újabb szakaszára készül, és elismerte, hogy bizonyos egészségügyi eszközökből - például védőfelszerelésekből és lélegeztetőgépekből - hiány van.