Boris Johnson nehezebben élte túl a vírust, mint gondolta

A járvány után az embereket és az országot is talpra kell állítani - mondta Boris Johnson a Sun vasárnapi számának adott interjújában. A brit kormányfő szavaiból kiderült, kórházi kezelés nélkül nem élte volna túl a fertőzést, amelyet még március 26-án kapott el.

Tíz nappal később került kórházba, ahol három napon át az intenzíven ápolták, hosszú időn át oxigénmaszkon keresztül tudott csak elég levegőhöz jutni. Túlélése miatt menyasszonyától szerdán született, hatodik gyermekét az őt kezelő orvosok tiszteletére nevezték el.

Johnson fogadkozott, hogy nem csak a járvány visszaszorításában, de a gazdasági károk elhárításában is elkötelezett, a terveken kezelése alatt is dolgozott.

Igaz, az Egyesült Királyság most már a legfertőzöttebb európai ország, a legtöbb aktív eset is itt van, a fertőzések száma gyorsabban nő, mint a korábban legfertőzöttebb Spanyolországban vagy Olaszországban, ahol a halottak száma május elején még a legtöbb volt, 28730, ám a briteknél már 28131 ember halt meg és az elmúlt napok tendenciái alapján ebben a mutatóban is megelőzi Olaszországot.

Szimbolikus, hogy Johnson az interjúban arról beszélt, milyen volt látni a monitoron saját állapotának követését, ahol láthatta, hogy a mutatók egyre rosszabbak.

Az ország a kezdetekkor másféle stratégiában gondolkodott, nem annyira a járvány visszaszorításán, mint inkább kordában tartásán dolgozott, arra építve, hogy a nagy többségen tünetmentesen megy át a betegség, így védettséget szereznek. A kormány tagadja, hogy valóban a nyájimmunitásra építettek volna, ám a kontinensnél lassabban meghozott korlátozási intézkedések és a kormányfő egészségügyi főtanácsadójának szavai a lakosság 60 százalékos fertőzöttségének szükségességéről a nyájimmunitáshoz erről tanúskodnak, ahogyan Johnson március eleji nyilatkozata, amikor arról beszélt, hogy az emberek nyugodtan folytassák életüket a korábban megszokott mederben.