Mike Pompeo: Rengeteg bizonyíték van arra, hogy egy vuhani laboratóriumból jön a vírus

Donald Trump amerikai elnök április végén Kínára és a WHO-ra uszította az amerikai titkosszolgálatokat, hogy bizonyosodjanak meg róla, hogy az új típusú koronavírus természetes módon alakult-e ki, vagy egy kínai laborból szabadult-e rá a világra.

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter az ABC News This Week című műsorának a vendégeként azt mondta, hogy hatalmas bizonyíték van amellett, hogy a vírus egy vuhani laborból származik, igaz, ezt a bizonyítékot nem pontosította.

„Rengeteg bizonyíték szól amellett, hogy ott kezdődött az egész. Az elejétől kezdve azt mondtuk, hogy ez a vírus Kínából, Vuhanból származik. Az elejétől kezdve sokat szidtak minket emiatt, de szerintem már a világnak is egyértelmű a dolog. Ne feledjük, hogy Kína nem először fertőzné meg a világot, és az sem újdonság, hogy minőségen aluli laboratóriumokat tartanak fenn. Nem ez az első, amikor azt halljuk, hogy a világ azért van vírusoknak kitéve, mert egy kínai laborban nem tartották be az előírásokat. A hírszerzés munkája még folyamatban van, és folytatniuk is kell a munkát, amíg meg nem bizonyosodunk a dologról. Elmondhatom, hogy jelentős mennyiségű bizonyíték van arról, hogy abból a vuhani laboratóriumból származik a vírus" - mondta Pompeo a műsorban.

Trump maga is azt mondta korábban, hogy látott arról szóló bizonyítékot, hogy a vírus egy kínai laborból szabadult el.

Az amerikai hírszerzési akció bejelentése után, május elsején a WHO részéről Dr. Michael Ryan, a WHO egészségügyi vészhelyzeti programjának vezetője azt mondta, hogy újra és újra megvizsgálták a vírust elemző tudósok megállapításait, a vírusról szóló mindenféle dokumentációkat, és arra jutottak, hogy a vírus természetes eredetű.

Ezzel az állítással szembesítették is Pompeót az ABC műsorában, amiből egy szürreális párbeszéd bontakozott ki:

Riporter: Mit gondol, ember alkotta vagy génmódosított vírusról van szó?

Pompeo: Nézze, a legjobb szakértők egyelőre azt gondolják, hogy ember alkotta. Ezen a ponton nincs okom kételkedni bennük.

Riporter: A hivatal, a Nemzeri Hírszerzési Igazgató azt mondta, hogy konszenzus, tudományos konszenzus van arról, hogy nem ember alkotta vagy génmódosított a vírus.

Pompeo: Igen, ez igaz. Egyetértek vele. Igen. Láttam az elemzésüket. Láttam azt a nyilvános jelentést, amit ön is. Ezen a ponton nincs okom kételkedni a pontosságában.

Riporter: Akkor, hogy tisztázzuk, mit gondol, ember alkotta vagy genetikailag módosított a vírus?

Pompeo: Láttam, mit mondott a hírszerzési közösség. Nincs okom azt feltételezni, hogy tévedtek.

Az USA-ban hetek óta épül az a narratíva, hogy a vírus Kínából, egészen pontosan a Vuhani Víruskutató Intézetből (Wuhan Institute of Virology, WIV) ered, már április közepén megnevezte Pompeo a labort, de akkor még nem fogalmazott ennyire konkrétan arról, hogy innen indulhatott ki a vírus, csupán annyit mondott, amit sok más helyen is várnak Kínától, hogy legyen transzparensebb a kommunikációja.

Pompeót most arról is kérdezték, hogy szerinte, ha valóban a WIV-ből indult ki a vírus, akkor az baleset eredménye volt-e, vagy szándékos akció.

„Nézze, erre nem tudok mit mondani. Szerintem sok dolgot nem tudunk. De egy dolgot elmondhatok. Megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy megválaszoljuk ezt a kérdést. Megpróbáltunk bejuttatni egy csapatot a laborba, a WHO is megpróbált egy csapatot bejuttatni a laborba, nekik sem sikerült. Senkit sem engednek be sem ebbe, sem más laborokba. Sok labor van Kínában. Be kell jutnunk. Nincsenek meg a szükséges vírusminták. Ez egy folyamatban lévő fenyegetés, egy folyamatban lévő világjárvány, a Kínai Kommunista Párt pedig elzárja a nyugati világ elől a hozzáférést, a világ legjobb tudósait, hogy kiderítsék, hogy mi történhetett. Úgyhogy nem tudok erre a kérdésre válaszolni, mert a Kínai Kommunista Párt nem hajlandó a világ egészségügyi szakértőivel együttműködni" - mondta Pompeo.

A WIV laboratóriuma 2015-ben kapta meg a létező legmagasabb biológiai biztonsági szintű tanúsítványt, Kínában elsőként. Ez annyit jelent, hogy az intézetben olyan veszélyes kórokozókat is vizsgálhatnak, mint az ebolavírus. Az ilyen laboratóriumokban nagyon szigorú szabályokat kell követni, a levegő szűrésétől a víz és a hulladékok kezeléséig mindenre részletes előírásokat alkalmaznak, a személyzetnek minden ki- és belépés előtt zuhanyoznia kell, és át kell öltöznie. Többszörösen túlbiztosított minden védelmi vonal a labor és a külvilág között.

2018-ban tudományos küldöttek érkeztek a laborba az Egyesült Államok pekingi nagykövetségéről, és a látogatás után aggodalmukat fejezték ki a WIV biztonságával és menedzsmentjével kapcsolatban. Kevésnek találták a megfelelően képzett személyzetet ahhoz, hogy egy ilyen intézmény biztonságosan tudjon üzemelni.

Arra hívták fel a figyelmet, hogy a laboratóriumban a koronavírusokon elvégzett munka az emberi átadás lehetőségével újabb SARS-járványt okozhat.

Amikor 2020 elején megjelentek az első hírek az Kína területén kitört járványról, az Egyesült Államok mozgósította a nemzetbiztonsági szakértőit és a CIA-t, hogy nézzenek utána a víruslabor és a járvány közötti lehetséges kapcsolatoknak, de a beszámolók alapján nem tártak fel semmi ilyet.