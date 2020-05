New Yorkban bezártak a tábori kórházak

Miután New York városából távozott a kórházhajó, szombaton felszámolták a Central Parkban felállított, több sátorból álló tábori kórházat, és elszállították az utolsó beteget is a Javits konferenciaközpontból, ahol szintén leszerelték a 3000 ágyas ideiglenes kórházat.

Andrew Cuomo, New York állam kormányzója szombaton bejelentette: a koronavírus-járványban 299 ember hunyt el, ezzel március óta az államban már 19 ezer halálos áldozatnál tartanak. A kormányzó egyelőre nem látja jónak, hogy az állam gazdasági és mindennapi életét idő előtt újraindítsa, bármennyire is erősödnek az ezt szorgalmazó hangok.

Nem szabad vakon cselekednünk.

Washingtonban szombaton helyi idő szerint a déli órákban vadászgépek tartottak légi bemutatót a járvány enyhítésén dolgozó ápolók és orvosok tiszteletére. Ugyanígy mondtak köszönetet Baltimore-ban és Atlantában is. New Yorkban, New Jerseyben és Pennsylvaniában egyébként a múlt héten volt hasonló légi bemutató, áprilisban pedig Las Vegasban és Coloradóban tartottak parádét.

Közben az Egyesült Államok több tagállamában utcára vonultak emberek, hogy az állam mindennapi életének újraindításáért tüntessenek. New Hampshire-ben, Kentuckyban és Kaliforniában is megmozdulások voltak.

