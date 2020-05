Az oltáselleneseknek is lökést adhatnak a tüntetések az USA-ban

Tovább folytatódtak a korlátozások elleni tüntetések szerte a USA-ban. De több tüntetés szervezői közt már nem csak fajsúlyos republikánus szervezetek vannak, hanem hangos oltásellenesek is, írja a New York Times.

A pénteki sacramentói tüntetés szervezője például a leginkább az oltásellenességéről ismert Freedom Angels Foundation (~Szabadságangyalok Alapítvány). A korlátozások feloldásáért szerveződő tüntetésekkel ugyanis a különböző fegyveres csoportok vagy szélsőségesebb republikánusok mellett az oltásellenesek is újabb közönséget próbálnak toborozni maguknak.

Heidi Muñoz Gleisner, a sacramentói tüntetést szervező három nő egyik szerint például kezdettől fogva azzal bírálták őket, hogy oltásellenesek, a mostani tüntetőket pedig, hogy korlátozás-ellenesek. Pedig szerinte mindkettő ugyanarról szól: a szabadságról. A másik két szabadságangyallal, Denise Aguilarral és Tara Thorntonnal már évek óta azon küzdenek Kaliforniában és New Jersey-ben, hogy minél többeknek legyen lehetősége egészségügyi indokok nélkül is megúsznia a kötelező védőoltásokat.

A fejkendős Ms. Gleisnert letartóztatták végül a mostani tüntetésén.

Muñoz Gleisneréknek ez a sacramentói volt a legnagyobb tüntetést, amit eddig önállóan megszerveztek, és abban bíznak, hogy az oltásokkal kapcsolatos üzenetek szélesebb körökben is visszhangra talál, hiszen az egyéni szabadságjogokra hivatkoznak ők is.

Mostantól már nem csak az van, hogy "ez csak egy őrült oltásellenes - csak az oltásokkal törődik"

– mondta Ms. Gleisner. "Nem, az egész nemzet van veszélyben. Ha az oltásokkal indítasz, az emberek már rég eldöntötték a véleményüket a kérdésben. "

De New Yorkban, Coloradoban vagy Texasban is feltűntek oltásellenesek a szervezők közt. Devin Burghart, egy seattle-i szélsőjobboldali csoportokat kutató intézmény (Institute for Research and Education on Human Rights) vezetője szerint amikor az ilyesmi csoportok megismerik egymást, akkor rengeteg új elmélettel termékenyítik meg egymást.

Például a QAnon nevű híresebb, összeesküvés-elméletekben utazó csoport egyik tagja kezdte el az elsők közt terjeszteni azt, hogy Soros György Bill Gates, a Microsoft alapítója, a milliárdos filantróp találta ki a vírust, hogy ezzel valamiféle hatalmat nyerjen a világ egészségügyi rendszerei fölött. Ezt erősen támogatja, hogy Bill Gates már 2015-ben nyíltan beszélt a járványok elleni védekezés fontosságáról.

Amikor viszont Gates a mostani járvány kapcsán bírálta Trump egyes járványkezelési megoldásait, onnantól kezdve ő lett az abszolút főellenség és és a hasonló álhírek legfőbb célpontja, a Zignal Labs felmérése alapján.