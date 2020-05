Több afrikai ország is egy gyanús kotyvalékkal védekezne a koronavírus ellen

Tanzánia elnöke kijelentette, hogy repülőgépet küldet Madagaszkárra, hogy mihamarabb elláthassák az országot azzal az állítólagos gyógynövénykeverékkel, ami elméletileg a koronavírus ellenszere. Ugyanezt ígérte a Kongói köztársaság elnöke is. A ital fő hatóanyaga a maláriagyógyszerek egyik alapanyagául szolgáló egynyári ürömből származik.

Üröm (Artemisia): az őszirózsafélék (Asteraceae) családjának őszirózsaformák (Tubuliflorae) alcsaládjába tartozó növénynemzetség. (wiki)

A WHO szerint nincs semmiféle tudományos bizonyítéka annak, hogy bármiféle gyógymód is létezne a természetben, és mindenkit arra kér, hogy inkább menjen orvoshoz, ha magán a koronavírus okozta megbetegedés tüneteit fedezi fel. Az italt Covid-Organics néven forgalmazzák, és azt követően került piacra, hogy egy háromhetes tesztidőszakba húsz alanyon kipróbálták, közölte a BBC-vel a tanzániai elnök kabinetfőnöke.

Márciusban az amerikai járványügyi hivatal figyelmeztetett arra, hogy a sajtóban felkapott vagy közösségi médiában nagyot futó, elméleti gyógymódok (más betegségek gyógyítására alkalmas gyógyszerek és természetgyógyászati készítmények) alkalmazása nem javallott, mivel a koronavírusra gyakorolt hatásmechanizmusuk nem ismert, ahogy a ultraibolya fénysugarak és a háztartási fertőtlenítők belsőleges használata sem üdvözítő út a vírus elpusztítására (értsd: NE igyál Domestost!)

Egynyári üröm: Kínában évezredek óta használt gyógynövény, a malária ellenszere, újabban a rák gyógyításában bizonyult ígéretesnek, mivel artemisinin nevű hatóanyaga igen hatékonyan pusztítja a rákos sejteket, miközben az egészséges sejtek közül csak elenyésző számban szed áldozatokat – kb. 1200 elpusztított ráksejtre jut egy egészséges sejt. (wiki)

Madagaszkár ma kezdte ellátni az érdeklődő országokat a folyadékkal, első körben a Bissau-Guineai Köztársaságba juttattak el egy adagot belőle, de Egyenlítői Guinea külügyminisztere is rendelt már belőle.

John Magufuli, Tanzánia elnöke egy tévébeszédben nyugtatta meg népét, hogy nekik is jutni fog a csodaszerből. "Folyamatos kapcsolatban vagyok Madagaszkár kormányával, akik korábban arról értesítettek, hogy megvan a vírus ellenszere. Még ma elindul a repülőnk a szállítmányért."

Az üröm szó a baskír, tatár és csuvas nyelvekben meglévő erem, arɨm szavak rokona. (wiki)

Tanzánia elnöknének nagyon kellene, hogy a kotyvalék beváljon, hiszen a járványra adott reakciói hagynak némi kívánnivalót maguk után: ő még akkor is a templomba járást propagálta, amikor a világ nagy része otthon gubbasztott. A WHO szerint ez vezetett oda, hogy most senkinek halvány segéd fogalma sincs, hogy hány fertőzött van az országban.