Koronavírus: március vége óta nem volt ilyen alacsony az esetszám Nagy-Britanniában

Több érdekesség is elhangzott hétfőn este a brit kormány szokásos napi, a koronavírussal kapcsolatos sajtótájékoztatóján. Matt Hancock egészségügyi miniszter egyrészt elmondta, hogy március vége óta nem volt a jelenlegihez hasonlóan alacsony a koronavírus-járvány okozta halálesetek napi száma Nagy-Britanniában, másrészt pedig közölte, hogy hamarosan elindul egy kontaktkutató alkalmazás az országhoz tartozó Wight-szigeten – írja az MTI.

Hancock elmondta, az előző 24 órában 288 halálesetet jelentettek a brit hatóságoknak, ami az eddigi legalacsonyabb napi halálozási adat a március vége óta eltelt időszakban. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hétvégeken általában kevesebb halálozási adatot dolgoznak fel, és az összesítésből most kimaradt halálesetek várhatóan a következő napokban megemelik majd a számokat, azt azonban érdemes kiemelni, hogy az utóbbi 24 órában feljegyzett 288 haláleset akkor is a legalacsonyabb az elmúlt bő egy hónapban, ha a hétvégéket is számoljuk.

A miniszter emellett arról is beszélt, hogy az Angliától délre található Wight-szigeten a héten elindítják a maguk kontaktkutató alkalmazását, amivel az elmúlt időszakban az ázsiai országok után egy sor más helyen, köztük Ausztráliában és Csehországban is elkezdtek kísérletezni. Egy nemrég megjelent kutatás szerint a kontaktkutató alkalmazásoktól nem várható átütő siker, egyrészt mert a technológia is korlátozott, másrészt pedig mert egyszerűen nincs hozzá elég felhasználó, Hancock azonban bízik a sziget lakóiban. Mint mondta, az app első körben az egészségügyi dolgozóknak lesz majd elérhető, szélesebb körben csak csütörtökön lehet majd letölteni, akkor azonban mindenkit arra fognak buzdítani a szigeten, hogy szálljon be a kísérletbe.

Sokat fogunk tanulni ebből, ezt a tudást pedig arra fogjuk felhasználni, hogy jobbá tudjuk tenni, ehhez azonban visszajelzésekre lesz szükségünk. Nagy-Britannia arra megy, amerre a Wight-sziget vezet minket.

– mondta Hancock.

Nagy-Britanniában eddig 28 734 halálos áldozata van a Covid-19 járványnak, Jonathan Van Tam angliai tisztifőorvos-helyettes a sajtótájékoztatón pedig már nagyon egyértelműnek nevezte, hogy Nagy-Britannia túljutott a járvány tetőzésén.