15 gyerek került kórházba New Yorkban a koronavírussal összefüggésbe hozott rejtélyes betegség miatt

New Yorkban 15 gyereket kellett kórházba szállítani, mivel olyan, több szervrendszerre kiterjedő gyulladásos tüneteik voltak, amelyek összefügghetnek a koronavírus-fertőzéssel. Az erről szóló egészségügyi figyelmeztetést a New York városi egészségügyi hivatal adta ki hétfőn.

A betegek életkora 2 és 15 év között van, április 17. és május 1. között kerültek kórházba. Sokuknak pozitív lett a vírustesztje, illetve rendelkeznek koronavírus-ellenes antitestekkel. Némelyikük magas lázzal küzd, mások a toxikussokk-szindróma tüneteit mutatják, vagy Kawasaki-betegségben szenvednek, amely a nyirokcsomók duzzanatával jár. A lehetséges kapcsolatot a szindróma és a vírus között már a WHO is vizsgálja.

Utóbbi betegség az artériák falának gyulladását okozza, ami miatt csökken a szívbe jutó vér mennyisége. Általában kezelhető, a legtöbb gyerek súlyos, maradandó egészségkárosodás nélkül felépül belőle, de egyesek meghalnak. A betegek közül legalább ötnek volt szüksége mesterséges lélegeztetésre, de eddig egyiküket sem veszítették el.

Korábban már a brit gyermekgyógyászok is jelentették, hogy az új koronavírus és a Kawasaki-betegség megnövekedett gyakorisága között összefüggés lehet, és hasonló esetekről számoltak be Spanyolországból és Olaszországból is.

(CNN)