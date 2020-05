Újabb fordulat Lesotho miniszterelnökének megölt felesége ügyében, ahol a férj és az új nő a vádlott

Egy barátjának mondta el, hogy készen állt a válásra Lipolelo Thanabe, Lesotho miniszterelnökének első felesége, de pár órával később lelőtték, írja a Reuters.

Bár már öt éve külön éltek, és a miniszterelnöknek, Thomas Thabanénak már új párja is volt, az első feleség évekig nem egyezett bele a válásba. A mostani hírek szerint viszont megölésének napján találkozott férje új barátnőjével, és állítólag azt mondta neki, kész arra, hogy elengedje a férfit, és csak azt akarja, hogy valaki gondoskodjon majd róla.

Az 58 éves first ladyt ezután lelőtték, két nappal Thabane beiktatása előtt a világ egyik legszegényebb országának tartott Lesotho fővárosában, Maseruban.

A gyilkosság miatt idén február elején a miniszterelnök mostani felesége, Maesaiah Thabane ellen már vádat emeltek, azzal a gyanúval, hogy nyolc bérgyilkost bízott meg a kormányfő volt feleségének meggyilkolásával. Már korábban is felmerült, hogy maga a 80 éves kormányfő is gyanúba keveredhetett, ugyanis a nyomozás során kiderült, hogy a bűntény helyszínén kommunikációt bonyolítottak le a telefonjával. Február végén a miniszterelnök ellen is vádat emeltek.

A hír megjelenését követően nem sokkal Thomas Thabane bejelentette az állami rádióban, hogy „már nincs elég energiája az ország vezetésére”, és „idős korára tekintettel” július végén lemond a kormányfői tisztségről. A Dél-afrikai Köztársaság területébe ékelt, 2,2 millió lakosú királyság kormányának vezetőjét néhány napja saját pártjának végrehajtó tanácsa is azonnali lemondásra szólította fel.

Az eset megrázta az egész országot. Két nappal később, a miniszterelnöki beiktatásán Thabane „érzéketlen gyilkosságnak" nevezte 58 éves felesége halálát. A miniszterelnöknek azonban nem sokáig kellett búslakodnia, ugyanis már akkor ott tündökölt mellette (színes ruhában) élettársa, a nála 40 évvel fiatalabb Maesiah Thabane, akivel már évek óta együtt éltek. A politikus egy hónappal felesége halála után bejelentette, hogy újranősül, és mindössze három hónappal a gyilkosság után már el is vette Maesiah-t. Az esküvőt egy stadionban tartották meg.