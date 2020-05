A dél-koreai hírszerzés cáfolja, hogy Kim Dzsongun szívműtéten esett volna át

Bár Észak-Korea vezetője húsz napra teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, a dél-koreai hírszerzés szerint semmi jele annak, hogy Kim Dzsongunnak szívműtétje lett volna, írja a Reuters.

Az észak-koreai elnök hosszabb távollét után május 1-jén egy szucsoni műtrágyagyár átadóján jelent meg. Az átadóról fotók is készültek, ami alapján az avatási szalagot is Kim Dzsongun vágta át, a munkások lelkesen üdvözölték, a ceremóniára pedig húga is elkísérte.

EZ volt AZ ELSŐ ALKALOM, HOGY KIM DZSONGUN ÁPRILIS 11. ÓTA FELTŰNT A NYILVÁNOSSÁG ELŐTT.

Miután az észak-koreai diktátor április közepén hiányzott az ország és a párt egyik legfontosabb ünnepéről, a kommunista állam alapítója, Kim Ir Szen születésnapja tiszteletére rendezett megemlékezésről, elterjedt, hogy a még csak 36 éves Kim Dzsongun keringési rendszerét megviselte a sok dohányzás és a súlyfölösleg, ezért április 12-én szív- és érrendszeri műtétet kellett végrehajtani. Sőt, az is kiszivárgott, hogy a beavatkozás ellenére válságos állapotban fekszik a Phenjan melletti Hjangszan üdülővárosában, sőt, talán már meg is halt.