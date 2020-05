Észtországban újranyithatnak az iskolák

Észtországban május 15-től, szigorú egészségügyi óvintézkedések betartása mellett, újranyithatnak a koronavírus járványa miatt március közepén bezáratott iskolák - közölte kedden este a kormányfői hivatal Tallinnban.

A tájékoztatás szerint a korlátozások feloldása

az általános iskolákra,

a szakközépiskolákra,

a gimnáziumokra,

az egyetemekre és

egyéb oktatási intézményekre

érvényes, írja az MTI.

Az újranyitásra azért is van lehetőség, mert a „tudósok jóváhagyták a tantermi oktatás fokozatos újraindítását” - mondta Mailis Reps észt oktatási miniszter, hozzátéve, hogy

az oktatás legfeljebb tízfős kiscsoportos foglalkozásban történhet egy tanár részvételével.

Kivételt a vizsgáztatás képez, amelyet nagyobb termekben lehet megtartani.

Fotó: Raigo Pajula / AFP Mailis Reps

A tallinni kabinet által elfogadott enyhítések a kulturális intézményeket is érintik. Miután a hétvégén a szabadtéri múzeumok és kiállítások ismét fogadhattak látogatókat, május 11-től a múzeumok beltéri tárlatai is ismét megtekinthetők lesznek legfeljebb tízfős csoportokban. Május 10-től újra lennének nyilvános istentiszteletek is.

Minden esetben továbbra is érvényes az úgynevezett 2+2 távolságtartási szabály, vagyis legfeljebb két ember tartózkodhat egymás közelében legalább két méterre a többiektől.

A mintegy 1,3 millió lakosú balti országban eddig 1711 fertőzöttet regisztráltak, akik közül 55-en haltak meg a koronavírus miatt. Észtországban május 17-ig egészségügyi veszélyhelyzet van hatályban.

Dániában már kinyitották, Belgiumban május közepén nyithatnak újra az iskolák.