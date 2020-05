Körülbelül 57 ezer diák mehetett szerdán újra iskolába a koronavírus-járvány kitörésének helyszínén, Vuhanban, miután 76 nap után enyhítettek a szigorú megszorító intézkedéseken - számolt be az AFP hírügynökség.

Az összes gyerek nem térhetett vissza az iskolapadba, csak a végzős középiskolai diákok, akik az ottani, főiskolai felvételinek is számító érettségire készülnek.

A helyszíni fotókon az látszik, hogy több szabályt be kell tartaniuk. Mindenki külön padban ül, egymástól bizonyos távolságban, és védőmaszkot is kell hordaniuk.

Különböző időpontokban kezdik a tanulást a csoportok, hogy ne egyszerre tóduljanak be az iskolába reggel, kisebb csoportokra osztották az osztályokat, és mérik a gyerekek lázát is.

Azt még nem lehet tudni, hogy a többi diák mikor térhet vissza az iskola padjaiba.

6 Galéria: Vuhanban az érettségiző diákok újra járhatnak iskolába Fotó: Str / AFP

Vuhanban április 8-án vezették be az enyhébb szabályokat, többek közt azt is, hogy az igazoltan egészséges személyek elhagyhatják a 11 milliós várost. Akkor több tízezer ember is élt ezzel a lehetősséggel.