A feketék négyszer valószínűbben halnak meg koronavírusban, mint a fehérek

Csütörtökön közölte legfrisebb adatait a brit Nemzeti Statisztikai Iroda, amely a koronavírus miatti halálozásokkal összefüggésben arra jutott: a fekete nőknek 4,3-szer, a fekete férfiaknak 4,2-szer több esélyük van meghalni koronavírus-fertőzésben, mint a kaukázusiaknak. Hasonlóan kockázati tényezőt jelent, ha valaki bangladesi, pakisztáni, indiai vagy felemnői között többféle etnikumú szülők, nagyszülők vannak, írja a Sky News. A halálozások egyébként kétszer olyan magasak az Egyesült Királyság azon területein, ahol az etnikai kisebbségek élnek – ez többek között annak is köszönhető, véli a statisztikai hivatal, hogy az itt élőknek több krónikus betegsége, vagy egyéb veszélyeztető egészségi állapota van.

London polgármestere is hasonlókat tapasztalt városában. Szerinte a kellemetlen igazság az, hogy ezek a kisebbségek túlzsúfolt helyeken laknak, gyakran több generáció él együtt kis terekben, és az is tény, hogy ennek az egyik oka, hogy általában alacsonyabb vagy bizonytalan a jövedelmük, és nem tudják megengedni maguknak, hogy otthonról dolgozzanak. Sokaknál a rossz körülmények miatt is magasabb a szívbetegség vagy a cukorbetegség kockázata, és összességében rosszabb az egészségügyi állapotuk.

Khan szerint a mostani válság egyértelműen rávilágít, hogy ezek az egyenlőtlenségek jelen vannak a társadalomban, és bár nagyon sok segélyszervezet és a város, valamint az érintettek is küzdenek ellenük, az adatok világosan mutatják, hogy még mindig nem sikerült felszámolni azokat.