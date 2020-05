Olaszországban újranyitják a templomokat a híveknek

Május 18-tól ismét engedélyezni fogják szigorú intézkedések mellett a hívőknek tartott miséket Olaszországban, írja az MTI. A templomok március 11. óta vannak zárva, de Giuseppe Conte miniszterelnök, Luciana Lamorgese belügyminiszter, és Gualtiero Bassetti bíboros, a püsköki kar elnöke most csütörtökön írta alá a kinyitásról szóló protokollt.

Korábban már okozott feszültséget a kormány és a katolikus püspoki kar (Cei) között, hogy a kormány nemet mondott a május 4-i nyitásra, most azonban a papok és a hívők egészségét védő szigorú intézkedések mellett elfogadták.

A Famiglia Cristiana című katolikus hetilap oldalán azt közölték, hogy a templomokat befogadóképességük szerint nyitják meg a hívők előtt, de minden templomba egyszerre csak meghatározott számú embert engedhetnek be, úgy, hogy biztosítják, a bent lévők között mindenképp megmarad a másfél méteres távolság. Ha egyszerre nem fér be minden misére érkező a templomba, több szertartást kell megtartani egymás után. A be- és kijárás külön ajtókon történik majd, amire a templomszolgák és önkéntesek figyelnek majd. Ezen kívül csak szájmaszkban lehet majd bemenni, a bejáratnál fertőtlenítőket helyeznek el, a szenteltvíztartókat kiürítik. A papoknak szintén kötelező lesz a szájmaszk és a védőkesztyű használata.Az időseknek továbbra is azt javasolják, hogy inkább maradjanak otthon.

A béke jeleként használt kézfogás most nem lesz megengedett és a perselypénzt is az adományokra kijelölt új helyen fogják majd gyűjteni a templomok.

Magyarországon egyébként a kieső perselybevételeket aktívabb online kommunikációval igyekeznek pótolni, illetve a Lehel téri templomnak már bankkártyás utalással is lehet adományt adni, ami egyelőre nem elterjedt módszer itthon.

Olaszországban a nyárra tervezett bérmálásokat elhalasztják, de újraindulhatnak a templomi esküvők, keresztelők,és gyászszertartások, szintén óvintézkedések mellett.

Újranyitják a milánói dómot is, amit elsőként zártak le február 24-én, az észak-olaszországi vesztegzár elrendelésének másnapján. A Szent Péter-bazilika újranyitása szintén május 18-tól várható.

(MTI, 24.hu)