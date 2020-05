Már novemberben Franciaországban lehetett az új koronavírus

A kelet-franciaországban, Colmarban található Albert Schweitzer magánkórház retrospektív kutatásokra alapozva azt állítja, hogy már 2019 novemberében az országban lehetett az új koronavírus.

A kórházban újra ellenőrizték a 2019 november 1. és 2020 április 30 között elvégzett mellkas CT-k eredményét, amelyeken az új koronavírus-fertőzés tipikus tüneteit és jegyeit vizsgálták meg a radiológusok. Ebben az időszakban 2456 betegen végeztek el ilyen vizsgálatot, a gyanúsnak ítélt eseteket pedig több radiológus is megnézte, és egymástól függetlenül alkottak véleményt.

Eszerint már 2019 november 16-án lehetett olyan páciens, aki az új koronavírusban szenvedett.

A szakemberek szerint elképzelhető, hogy a járvány nagyon lassan és elszórtan terjedhetett az ünnepek alatt, és februárban tört ki igazán. Ha az elméletet sikerül igazolni biológiai vizsgálatokkal is, az azt jelentheti, hogy Franciaországban már két hónappal a hivatalos, regisztrált vuhani estek előtt is jelen volt a fertőzés.

A kórház most a CNRS kutatóintézettel dolgozik együtt, hogy a járványügy megfelelően feltárja az eredményeket.

Nem ez az első arra utaló jel, hogy Franciaországban már jóval korábban megjelenhetett a vírus. Az ABC News arról ír, hogy egy Amirouche Hammar nevű beteget még decemberben kezeltek tűdőgyulladás gyanújával, Hammar azt mondja, hogy orvosa azzal hívta fel, hogy kétszer is tesztelték a vérmintáját, ami pozitivitást mutatott az új koronavírusra. A férfi azt mondja, hogy a tünetei a más jól ismert, koronavírusra jellemző tünetek voltak, és a kórházban oxigént is kapott, annyira leromlott az állapota. Nem járt külföldön, és nem is tudja, honnan kaphatta el a fertőzést, de arra tippel, hogy talán a feleségétől aki egy halárusnál dolgozik.

Az Egészségügyi Világszervezet azt mondja, hogy nem tartja kizártnak, hogy már decemberben lehettek esetek, Maria Van Kerkhoven epidemiológus azt javasolta, hogy más országok is vizsgálják meg a gyanús decemberi eseteket, hogy tisztább képet kapjanak arról, mikor is jelenhetett meg a vírus Európában.

Franciaországban több nagy város kórháza kezdett retrospektív vizsgálatokba, hogy kiderüljön, mikor is jelenhetett meg az országban a vírus.