Egyre több ország lazít a napokban a kijárási korlátozásokon

Az aktuális adatok szerint 4 millióhoz közelít a világban azok száma, akiknél igazolták az új koronavírus fertőzést, és több mint egymillióan gyógyultak már fel a betegségből. A világban egyre több ország kezdi fokozatosan enyhíteni a kijárási korlátozásokon. Erről dr Maria van Kerkhove az Egészségügyi Világszervezet epidemiológusa azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy a korlátozásokat az országok fokozatosan és kontroll alatt oldják fel, és ha szükséges újra szigorítsanak, majd enyhítsenek.

Dr. Mike Ryan, az Egészségügyi Világszervezet egészségi vészhelyzeti programjának ügyvezetõ igazgatója elmondta, hogy fel kell készülni arra, hogy az egész világon gyökeresen megváltozik az emberek élete egészen addig, amíg nem lesz védőoltás vagy gyógyszer az új vírusra.

Az emberek hónapok óta nem fogták meg egymás kezét vagy nem ölelték meg a szeretteiket

-Ryan azt mondja, tudja, hogy ez mindenki számára nehéz, de türelmesnek és kitartónak kell lenni az embereknek a korlátozások enyhítése során is, mert ez társadalmilag, gazdaságilag és pszichológiailag is nehéz folyamat. Szerinte kellő odafigyeléssel nem lesz gond, ha újranyitják az iskolákat és vissza lehet térni a munkahelyekre. Viszont azt mondja, hogy az egy hosszabb folyamat lehet, amíg nagyobb koncertekre és sporteseményekre lehet majd menni.

Az biztosnak tűnik, hogy az EU külső határai június 15-ig zárva maradhatnak.

A németországi Észak-Rajna-Vesztfália tartományban a korlátozások lazítása várat magára, miután egy vágóhíd 1200 dolgozójából 150 embernél igazolták a fertőzést. Emiatt egy héttel eltolták a hétfőre ígért lazítást, vagyis most még nem nyithatnak ki az éttermek, edzőtermek, turistalátványosságok és nagyobb üzletek. Kinyithatnak viszont az óvodák és az iskolák.

Dánia bejelentette, hogy június 8-án újranyitnak a színházak, mozik, vidámparkok és az állatkertek. A csoportos rendezvények résztvevőinek a számát eddig 10 főben korlátozták, ezt a tervek szerint 20-50 főre emelik attól függően, milyen eseményről van szó. A jövő héttől kinyithatnak a bevásárlóközpontok, majd egy hét múlva újranyitnak az éttermek, a vallási helyek, és a 11-15 év közötti korosztály visszatérhet az iskolába. A bárok, klubok és kisebb koncerthelyek a tervek szerint augusztusban nyitnak majd újra, és a munkahelyekre is vissza lehet térni, amint garantálják a megfelelő távolságtartást, illetve higiéniai szabályok betartását.

Norvégiában Erna Solberg miniszterelnök bejelentette, hogy sikerült kontrollálni a járványt, ezért több korlátozást is feloldanak. Újranyitnak például az iskolák, igaz nem a szokásos formában, mivel nem szerencsés, ha minden egyerek egyszerre van az iskolában. A sportcsapatok újra együtt edzhetnek, kinyithatnak a vidámparkok, klubok és kocsmák, csak tartani kell a vendégeknek egymás közt a megfelelő távolságot, június közepén pedig 200 főig rendezvényeket is lehet tartani, igaz itt is ügyelni kell arra, hogy elég szellős legyen a tömeg.

Walesben bejelentették, hogy hétfőtől enyhítések lesznek, például már nem csak napi egyszer lehet elhagyni a lakást sportolást céljából, ugyanakkor tudatosították, hogy itt helyi edzésekről van szó, vagyis nem lehet elutazni csak azért, hogy valaki túrázzon egyet. Újranyitnak a kertészeti áruházak, de be kell tartani a vásárlóknak tartani kell egymástól a 2 méteres távolságot. Elkezdtek gondolkozni azon is, hogyan nyithatják újra a könyvtárakat is a közeljövőben. Skóciában is azt tervezik, hogy újraírják a szabadtéri sportolás szabályait. George Eustice Nagy-Britannia környezetvédelmi minisztere sajtótájékoztatóján azt mondta, a brit kormány szerint eleinte csak nagyon óvatosan lehet enyhíteni az új koronavírus okozta járvány megfékezését célzó korlátozásokat. Kijelentette, hogy továbbra sem várható a korlátozó intézkedések "drámai mértékű" enyhítése.

Horvátországban egy nap alatt újra megugrott a fertőzöttek száma, de Vili Beros egészségügyi miniszter szerint ez nem az enyhítéseknek köszönhető. Úgy tudni, hogy Brac-szigeten egy férfi kórházba került, majd miután kiengedték, többen meglátogatták. A vele kapcsolatba került 37 ember közül 22-en fertőződtek meg a koronavírussal.

Iránban két hónap szünet után ismét vannak közös pénteki imák 180 mecsetben, de csakis olyan területeken, amelyeken csekély a koronavírus-fertőzés veszélye. A fővárosban, Teheránban és más nagyvárosokban továbbra is tiltott a tömeges közös imádkozás. A 180 mecsetben sem szabad megkötések nélkül imádkozni: tartani kell az egymástól való másfél méter távolságot, maszkot kell viselniük, saját imaszőnyeget kell vinniük.

Japánban az ország 47 prefektúrája közül 27 kész lazítani az otthonmaradást ösztönző korlátozásokon annak ellenére, hogy nem tesztelnek tömegesen. Tizenegy prefektúra feloldja az üzletek nyitvatartására vonatkozó korlátozásokat is. Nisimura Jaszutosi gazdaságélénkítésért felelős japán miniszter elmondta, hogy nem tudják, hogy mikor és hol fog megnőni a koronavírus-fertőzöttek száma, csak azt követően lendítik fel a gazdasági tevékenységet, hogy részletes intézkedéseket tettek a fertőzés terjedésének megelőzése érdekében.

Hongkongban mától kinyithatnak a kocsmák, edzőtermek, szépségszalonok és a mozik. A hírek szerint sorok alakultak ki az edzőtermek előtt, és rengetegen mentek kocsmába is, amiknek a többsége már éjfél után kinyitott.

