Német-osztrák megállapodás várható a határok megnyitásáról

Az elkövetkező hetekben megszülethet Ausztria megállapodása Németországgal a határellenőrzések esetleges feloldásáról Sebastian Kurz osztrák kancellár szerint - írja az MTI. Pénteken egy internetes kerekasztal-beszélgetésen egyeztettek a vendéglátóipari ágazat több ezer képviselőjével.

A kancellár részvételével tartott videokonferenciára Ausztria különböző részeiből hatezer vendéglátós jelentkezett be. Az egyeztetés fő témája az volt, hogyan lehet újraindítani a vendéglátóipart. Kurz ígéretet tett arra, hogy a vendéglátó-ágazat számára is hamarosan meghirdetnek egy adókedvezményeket és egyéb könnyítéseket tartalmazó segélycsomagot, hogy lehetővé tegyék számukra az újraindulást.

Kurz szerint lényeges az is, hogy a külföldi vendégek számára mikortól válik lehetővé az Ausztriába történő beutazás. A határnyitás kérdését ugyanakkor az Európai Bizottsággal és a szomszédos országokkal is megvitatják, hogy igazságos szabályozást vezessenek be. Úgy vélte, Németországgal biztosan létrejön a megállapodás a határellenőrzések feloldásáról, illetve az utazási korlátozások eltörléséről, amint késznek mutatkozik rá.

Karl Nehammer belügyminiszter ugyancsak lehetségesnek nevezte a határellenőrzések feloldását már a közeljövőben Ausztria és néhány szomszédos ország között. A tárcavezető Németországot, Csehországot, Szlovákiát és Svájcot említette, úgy vélve, hogy ezekben az országokban Ausztriához hasonlóan jó eredményeket értek el a koronavírus terjedésének visszaszorításában.

Ausztriában május 15-én kinyithatnak a vendéglátóhelyek, de továbbra is érvényben maradnak óvintézkedések. Az éttermekben, kávézókban, bárokban kötelező lesz az egyméteres távolság betartása, a pincéreknek a szájmaszk viselése, a vendégeknek pedig ajánlott előzetesen asztalt foglalniuk.

Az osztrák turizmus forgalmának jelentős részét a német vendégek teszik ki. 2019-ben az Ausztriában eltöltött 79 millió vendégéjszaka 37 százalékát német turisták foglalták le, a helyi osztrákok 30 százalékát. A turizmust és a szabadidős tevékenységeket tömörítő ágazat a GDP 15,4 százalékát teszi ki Ausztriában.